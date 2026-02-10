FÚTBOL
El detalle más familiar de Neymar con Messi
El brasileño regaló camisetas del Santos a su excompañero en el Barça y el PSG y a sus hijos
Ya es una de las imágenes del día. El Santos, equipo actual de Neymar Jr. compartió este martes una imagen de Leo Messi y sus dos hijos mayores, Thiago y Mateo, posando con las camisetas blancas del club brasileño personalizadas con el nombre de Neymar y el dorsal 10. Un regalo del propio futbolista.
Las camisetas, además, incluyen una dedicatoria especial del brasileño a su amigo y excompañero tanto en el FC Barcelona como en el París Saint-Germain.
“De Neymar Jr para Lionel Messi. Del Príncipe al Genio. El Manto Sagrado, de valor inmensurable, con el número inmortalizado por el Rey. El 10 de Neymar. El 10 de Messi. El 10 de Pelé. Un legado infinito en la historia del fútbol”, escribió el Santos en redes sociales.
El club paulista aprovechó la ocasión para enviarle a Messi “saludos desde Vila Belmiro”, estadio y sede histórica de la entidad, cuna de ídolos como Pelé o Neymar.
Más tarde, el Santos también ha compartido varias imágenes de 'Ney' entrenando sobre el terreno de juego, que expectan un posible regreso del '10' a los campos después de la artroscopia de rodilla a la que fue sometido en diciembre.
El propio Vojvoda ha explicado que la cautela responde al deseo del futbolista de reaparecer únicamente cuando esté en condiciones óptimas para aspirar a una convocatoria con la selección brasileña, que disputará el Mundial este año.
- Flick no iba de farol con Casadó
- Cambio en la ley de alquileres: los propietarios deberán pagar un gasto addicional
- Dro se sincera con un dardo a Flick: 'Fiché por el PSG por Luis Enrique. París es el mejor lugar para mi
- El contratiempo del Atlético-Barça de Copa del Rey: 'Se nos exige nivel y esto no ayuda
- Carvajal y Arbeloa consuman su divorcio
- Los plazos definitivos del Spotify Camp Nou, según Laporta
- Chicago Fire se lanza con todo a por Lewandowski
- Este es el papel que tendrá Leo Messi en las elecciones del FC Barcelona