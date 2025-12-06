Destrozo total al Eintracht antes de visitar al Barça

El Eintracht de Frankfurt visitará este martes el Camp Nou después de recibir la mayor goleada de toda la temporada en el campo del Red Bull Leipzig, que le endosó nada más y nada menos que un set de goles (6-0).

Los de Dino Toppmoller evidenciaron todas sus carencias defensivas en un partido en el que no compitieron de inicio a fin. Desde los primeros compases, el equipo rey de la factoría Red Bull tomó las riendas con el primer gol de Conrad Harder. Era solo el principio de una debacle total para los de Frankfurt, que pese a su mal bagaje en Champions, estaban encontrando la regularidad en Bundesliga, con seis partidos consecutivos sin conocer la derrota.

Una racha que quedó bien clara que no iba a seguir tras su visita a Leipzig, ante un equipo local que vive su mejor momento de la temporada. Baumgartner anotó el segundo a la media hora y el VAR le negó el tercero a poco del descanso.

EL SHOW DE DIOMANDÉ

Lejos de encontrar la reacción tras el descanso, el Eintracht se desvaneció a manos de un Leipzig que tuvo al ex del Leganés, Yan Diomandé, como el gran protagonista. Vinculado esta última semana con el Barça, el marfileño consiguió el primer 'hat trick' de su carrera en el fútbol profesional.

En el 47, en el 55 y en el 65 perforó la portería de Zetterer para firmar los veinte minutos de oro en su carrera. Antes de su tercer gol, Raum había anotado el quinto desde el punto de penalti.

Un set de goles en poco más de una hora y una versión abatida y totalmente deshecha de un Eintracht que deberá recuperarse rápido si no quiere sufrir más de lo mismo este próximo martes (21:00 horas) en Barcelona.

Las facilidades defensivas y la poca contundencia del equipo mostrada en Leipzig, evidenciaron la peor cara de un equipo frágil. Pese a ser el séptimo de la tabla clasificatoria en la competición liguera alemana, el Eintracht es el equipo más goleado con 29 tantos recibidos en las 13 jornadas disputadas.

Cierto es que solo el Bayern de Múnich ha sido capaz de marcar más goles a favor, aunque en Leipzig, esta pólvora desapareció por completo.

OBLIGADOS EN CHAMPIONS

En Barcelona el Eintrach deberá sacar un resultado muy distinto si quiere mantener esperanzas de poder obtener billete para los 'play offs'. Con cuatro puntos en cinco partidos las opciones pasan por sumar una victoria si no quiere ver como se puede ir hasta los cinco puntos la diferencia con el 24º clasificado, el último con acceso a la siguiente ronda.

Los alemanes solo han conseguido una victoria, en la primera jornada en el campo del Galatasaray, y un empate. Un bagaje que le deja en la cuerda floja en la clasificación y con la obligación de sumar puntos ya si no quiere quedarse sin apenas opciones.

Para ello, deberá mejorar y mucho para, como mínimo, poder intentarlo en Barcelona.