La destitución de Tudor, cuestión de horas: los posibles sustitutos en el banquillo del Tottenham

El Tottenham Hotspur tomará una decisión clave en plena recta final de temporada. Aunque no es oficial, todo apunta a que Igor Tudor tiene las horas contadas en el banquillo de los 'spurs', en una salida que podría producirse de mutuo acuerdo tras los malos resultados y una situación deportiva límite.

El técnico croata aterrizó en febrero como relevo de Thomas Frank con el objetivo de reenganchar al equipo a la pelea europea. Sin embargo, el impacto ha sido nulo: cinco partidos de Premier League sin conocer la victoria y un equipo que ha caído hasta la 17ª posición con 30 puntos, apenas uno por encima del descenso que marca el West Ham United.

La última derrota, un duro 0-3 ante el Nottingham Forest, intensificaron las dudas. Internamente, ese partido ya se marcó en el calendario como una prueba límite. A ello se suma la delicada situación personal de Tudor tras el fallecimiento de su padre, Mario, un factor que también habría influido en la decisión de separar sus caminos.

El entrenador del Tottenham Hotspur, Igor Tudor / John Walton/PA Wire via Europa Pres

Con siete jornadas por delante y la permanencia en juego, el Tottenham necesita reaccionar de inmediato. Por ese motivo, el club valora la llegada de un técnico interino que asuma el control en el tramo final. Nombres como Adi Hütter y Chris Hughton han ganado fuerza en las últimas horas. El primero, libre tras su etapa en el Mónaco, representa una solución rápida aunque sin experiencia en Inglaterra. El segundo, en cambio, cuenta con pasado en el club y un amplio recorrido en la Premier, aunque lleva tiempo sin dirigir desde su salida de Ghana en 2024.

El proyecto, en el aire

Mientras tanto, la dirección deportiva ya dibuja el futuro. Los nombres de Roberto De Zerbi, Mauricio Pochettino y Andoni Iraola aparecen como grandes candidatos para liderar el nuevo proyecto a partir de la próxima temporada.

Eso sí, todo depende de un factor clave: continuar en la Premier League. Especialmente en el caso de De Zerbi, que no contempla aterrizar a mitad de curso y condiciona cualquier negociación a la permanencia del equipo.

Una cuenta atrás peligrosa

El Tottenham, miembro del 'Big Six', no desciende a la Championship desde la temporada 1976-77. Y eso, sin duda, es una presión añadida. El equipo afronta las próximas semanas con la obligación de reaccionar de inmediato, mientras toma decisiones estructurales que marcarán su futuro. La salida de Tudor, si se confirma, será el primer paso de la reconstrucción. Pero antes, el objetivo es claro: sobrevivir.