Más allá del despido de Ten Hag: de "el fichaje era Cesc" a ser "el peor en 20 años" y dos indemnizaciones millonarias

La vida sigue tras el despido fulminante de Erik ten Hag del Bayer Leverkusen, tanto en Alemania como en el resto del mundo. Que el neerlandés fuera cesado tras solo tres partidos al mando del conjunto hace pensar que hubo algo más que razones deportivas. Poco a poco, los detalles van saliendo a la luz.

Hasta ahora, uno de los que más llamó la atención fue el fichaje de Lucas Vázquez, que refleja a la perfección la nula conexión que existía entre técnico y club. El Bayer Leverkusen incorporó al ex del Real Madrid sin que el entrenador lo supiera, y este se enteró de su llegada el pasado 26 de agosto, cuando el jugador ya había superado las pruebas médicas y había firmado su contrato. Pero hay más.

Críticas muy duras de los trabajadores del club

Esta semana, BILD desveló la dura opinión de los trabajadores del club sobre Ten Hag, asegurando que "no logró transmitir ninguna idea a los nuevos jugadores". Añadieron que "nadie sabía qué hacer, incluso cuando ganaban 3-1 al Werder Bremen. No había plan ni táctica, solo jugadas individuales". Ese partido terminó en empate después de que Abdoul Karim Coulibaly firmara el definitivo 3-3 en el 90+4. Para los empleados del club, Erik ten Hag "fue el peor entrenador del Bayer Leverkusen en los últimos 15-20 años".

El entrenador neerlandés Erik ten Hag, destituido como técnico del Bayer Leverkusen / AP Photo/Carmen Jaspersen

Esa valoración la respalda una leyenda del fútbol alemán como Lothar Matthäus. El exjugador del Bayern Múnich, ganador del Balón de Oro en 1990, señaló en su columna en 'Sky Sports' que "Ten Hag no logró resultados ni en el Manchester United, y eso tendría que haber sido una advertencia para el Bayer. Para mí, él no era el entrenador adecuado para el equipo. Tenía que ser Cesc Fàbregas".

Sobre la mesa del equipo de las aspirinas hay varios candidatos para reemplazar al neerlandés: Edin Terzic, Raúl González o Marco Rose. Para Matthäus, el mejor candidato es este último porque "es capaz de dirigir un conjunto y trabajar con jugadores jóvenes. Ya ha demostrado sus cualidades. Marco (Rose) sería alguien a quien me gustaría ver en la banda del Leverkusen", afirmó.

Dos despidos en 10 meses... ¡y 23 millones de euros!

Sea como fuere, Ten Hag, que saltó a la fama en los banquillos cuando se quedó a las puertas de la final de la Champions League con el Ajax en 2019, encadena dos despidos consecutivos en 10 meses. El primero, con el Manchester United, el pasado otoño. El segundo, el del Bayer Leverkusen, mucho más fugaz. Eso sí, a nivel económico salió beneficiado.

Bruno Fernandes junto a Ten Hag / Getty Images

En Old Trafford le pagaron 17,5 millones de euros en concepto de indemnización, incluyendo también al cuerpo técnico que trabajaba con él. En el BayArena, le abonaron entre 5 y 6 millones de euros en salario e indemnización. En total, entre ambos despidos, la suma asciende a casi 23 millones de euros en menos de un año.