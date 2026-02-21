Se despejan las dudas con Ansu

Los niños sonríen: Ansu Fati está de vuelta. El atacante culé, ausente en la ida de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Champions League ante el Paris Saint-Germain por unas dolencias físicas, es la gran novedad de la convocatoria de Sébastien Pocognoli para visitar esta misma tarde al líder y revelación del fútbol francés, el RC Lens (17:00 horas).

El hispanoguineano firmó un inicio de curso brillante y dejó bien claro que su olfato goleador estaba intacto. Siguió un plan específico al dedillo para recuperar sensaciones, confianza y ganar en físico bajo la supervisión constante de dos fisioterapeutas. Aun así, Ansu ha ido sufriendo ciertos contratiempos físicos que fueron frenando su progresión en el conjunto monegasco.

Superada una lesión en el muslo que lo apartó de los terrenos de juego durante aproximadamente un mes, tuvo unas pequeñas molestias en los gemelos y causó baja ante el Estrasburgo en la Coupe de France y frente al Niza en la Ligue 1. Reapareció contra el Nantes, pero se cayó de la lista del técnico belga para recibir al cuadro parisino en la Champions. ¿El motivo? Unas dolencias en el cuádriceps.

Unas dolencias, sin embargo, que parece haber dejado atrás porque estará disponible esta tarde para Pocognoli para enfrentar nada menos que al líder del campeonato. Aunque parece difícil verle de inicio, veremos qué decisión toma el preparador belga.

Un Ansu distinto

Ansu no es el mismo Ansu que ilusionó al barcelonismo y fue bendecido por el mismísimo Leo Messi. Pero no pasa nada. Los distintos contratiempos físicos que fue sufriendo por el camino motivaron un inevitable cambio en su fútbol. Solo hace falta ver cuál es su posición actual: mediapunta. Antaño extremo puro, fue perdiendo explosividad con el tiempo, reconvirtiéndose en un futbolista más posicional.

Ocupa zonas interiores - apenas cae en banda - y, como tiene buen pie y se asocia de maravilla, recibe entre líneas para generar espacios y filtrar balones a sus compañeros. Una metamorfosis futbolística en toda regla.