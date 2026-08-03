La despedida más dolorosa de Rashford: del sueño frustrado del Camp Nou a la tentación turca

La historia de Marcus Rashford es la de un niño que nunca ha abandonado sus sueños. Con siete años entró en la cantera del Manchester United y creció imaginando el momento de marcar en Old Trafford, con la ilusión de poder darle una vida mejor a su familia. En su cabeza y en su corazón no había nada más que el equipo inglés, y acabó recibiendo la oportunidad de cumplir sus sueños después de esquivar varias tentaciones que le habrían resuelto el futuro a sus seres queridos.

La abrazó con todo y, en su debut con el primer equipo, en febrero de 2016, marcó dos goles frente al Midtjylland. Tres días después, ya en la Premier League, firmó otro doblete contra el Arsenal. Había nacido una estrella.

El sueño de Rashford siempre ha sido triunfar en el United / Archivo

Rashford había cumplido el sueño de cientos de miles de niños, pero ahora venía lo más difícil. En la élite no esfácil mantenerse en la cima año tras años. En su caso, lo logró de manera intermitente. En el club de su vida, 'Rashy' encadenó temporadas extraordinarias con otras en las que perdió la chispa, la confianza y hasta su sitio. Su mejor versión llegó en la campaña 2022-23, cuando firmó 30 goles en todas las competiciones.

Rashford se quedó fuera de los planes de Amorim / X

Su relación con el United se fue deteriorando hasta romperse. No fue, ni de lejos, el escenario que dibujaba en su mente cuando soñaba siquiera con pisar Old Trafford. En diciembre de 2024, Rúben Amorim lo dejó fuera de la convocatoria para el derbi de Manchester, lo señaló públicamente y Rashford no volvió a jugar hasta marcharse cedido. El delantero, por su parte, se aferró a un dicho popular: cuando se cierra una puerta, se abre otra.

La oportunidad del Barça

El Aston Villa fue su primera parada y el Barça, la segunda y más deseada. Hansi Flick decidió apostar por él en el verano de 2025 mediante una cesión con opción de compra y, desde aquel preciso momento, Rashford se centró en cumplir un nuevo sueño, que era quedarse en el Camp Nou.

Marcus se entregó por completo para convencer al técnico alemán y, sobre todo, al club. Sabía que el United no facilitaría su salida, ya que sus exigencias eran elevadas, pero se vació sobre el terreno de juego para propiciar un esfuerzo del Barça. Aceptó la competencia en el tridente de ataque, trató de entender el sistema de Flick y volvió a sentirse una pieza importante.

Rashford celebra su golazo contra el Real Madrid // EFE / EFE

Su sueño como culé terminó con 14 goles y 14 asistencias en 49 partidos, aunque antes de lo deseado. "No sé si me quedaré. No soy mago, pero, si lo fuera, me quedaría", confesó sobre sus planes de futuro. Durante semanas pareció posible porque Flick valoraba su versatilidad, su actitud y su capacidad para ocupar varias posiciones en ataque. También apreciaba su sensacional golpeo a balón parado.

FC Barcelona - RCD Espanyol I El gol de Marcus Rashford / LALIGA

El extremo inglés estaba dispuesto a hacer esfuerzos para continuar y había dejado huella en el vestuario, pero el Barça no activó la opción de compra, fijada en torno a los 30 millones de euros, y las conversaciones para encontrar una fórmula alternativa se fueron enfriando hasta quedar bloqueadas.

Rashford tuvo que disputar el Mundial con Inglaterra sin saber en qué club comenzaría la siguiente temporada. Mientras él competía, el Barça reorganizó su ataque y terminó cerrándole la puerta. La despedida confirmó lo que durante meses se había intentado evitar. "He disfrutado cada momento y me llevo muchos recuerdos especiales", escribió. La cuenta oficial azulgrana le respondió: "Gracias por todo, Rashy. Siempre serás uno de los nuestros". La miel se le quedó en los labios.

El mensaje a Gavi

Solo hay que leer mensajes como el de Gavi para entender el cariño que le cogió el equipo: "Te echaré de menos, hermano". La respuesta del inglés fue aún más emotiva: "Al final no fui mago", recordando su propia declaración de mayo de 2026, cuando afirmó que se quedaría en el Barcelona si fuera mago. También Flick dejó claro que la ruptura no respondía a una decepción deportiva. "Le voy a echar de menos; es un jugador fantástico y una gran persona", afirmó.

El regreso a Manchester parecía abrir una última posibilidad, algo que resultaba improbable cuando salió cedido a Birmingham. Cuando Rashford todavía jugaba en el Barça, desde Inglaterra se publicó que Michael Carrick quería recuperarlo si continuaba en el banquillo. El técnico inglés sigue al frente del United y el club contempló reintegrar al atacante. Sin embargo, Rashford permanece lejos de la dinámica del equipo mientras completa su descanso posterior al Mundial.

¿Acabará en el Fenerbahçe?

Su contrato se extiende hasta 2028, pero pertenecer al United ya no significa necesariamente tener sitio en el equipo. Y ahora aparece Turquía. Según informa The Sun, el Fenerbahçe está dispuesto a tirar la casa por la ventana para convertir a Rashford en uno de los grandes movimientos del verano.

Marcus Rashford, inédito ante Noruega en cuartos de final / Europa Press

El inglés figura en una lista de tres candidatos junto a Rafael Leão, extremo del Milan, e Ismaïla Sarr, delantero del Crystal Palace. El club de Estambul ya ha hablado con el entorno del portugués sin alcanzar un acuerdo y también ha contactado con los representantes de Rashford. El objetivo del Fenerbahçe es entregar a İsmail Kartal una plantilla capaz de discutir la hegemonía del Galatasaray, y Rashy podría marcar diferencias en una liga como la turca.

Sin duda, sería una buena solución para Rashford en el aspecto económico, pero el extremo inglés ya había encontrado el lugar donde quería estar: Barcelona.