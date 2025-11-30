La desolación de Vitor Roque: ocasión fallada en el 88' y lágrimas por la derrota en la final de la Libertadores

El Flamengo se convirtió este sábado en el justo vencedor de la Copa Libertadores al imponerse a otro histórico de Brasil, el Palmeiras, por la mínima. Danilo, en el 66', hizo el único tanto del partido, el que dio a su equipo la tercera Libertadores en siete años para convertirse en el primer conjunto brasileño en ser tetracampeón continental.

Más allá de Danilo, hubo otro gran protagonista en el partido. Uno que acabó quedándose en el lado del perdedor: Vitor Roque. El ex del Barça tuvo en sus botas el gol del empate, el que hubiera dado la opción a Palmeiras de disputar unos minutos extra de partido en busca de la victoria, pero Roque falló una ocasión cantada, enviando el balón a las nubes en el 88' de partido.

'Tigrinho', solo ante el guardameta rival desde el punto de penalti, hizo lo más difícil: fallar. Se escapaban con ese balón las opciones de Palmeiras de forzar la prórroga, mientras el técnico del Verdão, Abel Ferreira se echaba las manos a la cabeza y miraba para otro lado.

Con el pitido final, el joven jugador del Palmeiras no pudo contener las lágrimas. Las cámaras del Estadio Monumental de Lima donde se disputó la final captaron a Vitor Roque llorando mientras avanzaba sin rumbo por el campo. Las lágrimas continuaron en la posterior ceremonia de entrega del trofeo, cuando los jugadores del Flamengo subieron a recoger el trofeo que los acreditaba como campeones de la Copa Libertadores 2025.

Vitor Roque llora mientras observa como los jugadores del Flamengo reciben el trofeo / X

Habrá más oportunidades

Ferreira trató de consolar a su futbolista sobre el césped y, posteriormente, en rueda de prensa rompió una lanza en favor del joven talento brasileño. "Si comparamos a Vitor Roque con Bruno Henrique, Jorginho y Danilo, que ganaron la Libertadores con poco más de 30 años, él tiene 19 años y tendrá muchas oportunidades de ganar esta competición. Al final, será una experiencia, una experiencia para todos. Como dije, son equipos con niveles de madurez competitiva completamente diferentes", afirmó el entrenador del Flamengo.

Después de disputar la final de la Copa Libertadores al Palmeiras aún le restan dos partidos en el Campeonato Brasileño para dar por finalizada la temporada. Con escasas opciones de hacerse con el título, los de Abel Ferreira se enfrenta al Atlético-MG y al Ceará el 3 y el 7 de diciembre.