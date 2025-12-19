Desmienten la salida de Bordalás a la Premier League: "No sabe inglés"

Hace pocos días salió a la luz el interés del Crystal Palace en José Bordalás. Los 'Eagles' tienen complicada la renovación del actual entrenador Oliver Glasner y se habrían fijado en el técnico español como posible sustituto.

Sin embargo, Ángel Torres, presidente del Getafe, desmintió por completo estos rumores que sitúan al actual técnico azulón en la Premier League. "Se han dicho muchas barbaridades, que iba a ir el entrenador, que está muy a gusto aquí y además no sabe inglés... ¿Pues por qué va a irse allí?", apuntó el mandatario en la tradicional copa de Navidad.

Cuestionado sobre una posible renovación de Bordalás, respondió con tono distendido e incluso bromeó con su respuesta: "¿En cualquier momento? Depende de cómo me levante, yo soy de ideas fijas. Pepe elegirá una vez que se salve el equipo. No sólo Pepe, hay varios jugadores que hay que renovar".

Asimismo, se pronunció sobre la demanda de Bordalás de disponer de una plantilla más amplia: "Tenemos 21 en la primera plantilla más la cantera. Somos un club de cantera y hay que tirar de cantera. Si le traes 25 fichas, pues los chavales no tienen oportunidades. Ayer jugaron cuatro o cinco de la cantera y no desmerecieron ni fueron peores que los que había. Entonces, lo que hay que hacer es mirar los números. Si no cuadramos los números con las fichas y con todo, es complicado. Y tener plantillas tan largas cuesta mucho dinero y Getafe no se lo puede pedir en este momento".

"Lo que pasa que los entrenadores siempre están pidiendo. Si tuviera 25, estaría pidiendo 26. Hemos hecho una primera vuelta hasta ahora bastante aceptable y ahora hay que cerrar filas y sabiendo que ahora viene un bache de bajas que suele ocurrir todos los años. Tenemos tres lesionados y ahora que viene el mercado intentaremos traer algo y no está fácil. No puedo dar ni nombres ni apellidos. Sobre todo centrales. Necesitamos uno. Y arriba uno que ayude a los delanteros a meter más goles", agregó.

En relación con Christantus Uche, traspasado el pasado verano al Crystal Palace por 20 millones de euros, condicionados a que dispute al menos diez partidos como titular, señaló que el jugador se está adaptando progresivamente a una competición tan exigente como la Premier League: "Uche está vendido. Tiene una opción de compra. Ayer lo volvió a demostrar. Ya está entrando en el equipo. Le ha costado mucho, la Premier es una de las mejores ligas del mundo. Espero y confío en que no haya ningún problema. El Crystal Palace es un club señor y de garantías. Sé que él eligió ese equipo. Había otras ofertas y no tiene por qué fallar nada".

"Estamos en el 1-1. Podemos fichar, tenemos saldo si no hay nada extraño. Después de las fiestas con LaLiga veremos. Tenemos saldo, pero ha saltado a la prensa lo de Uche. Tiene un contrato donde no solamente puede quedarse ahí porque lo diga el Crystal Palace obligatoriamente si juega diez partidos. Si no los juega, se puede quedar también. Creo que el entrenador ha cambiado de criterio los últimos partidos. Ayer jugó 70 minutos y metió un golazo. No se le puede pedir más al chico. Adaptarse a la Premier no es fácil", finalizó.