Fútbol Internacional
Desiré Doué recoge el testigo de Lamine Yamal con el Golden Boy 2025
El extremo del PSG acumuló 450 de puntos de 500 posibles en las votaciones para hacerse con el galardón que se entrega al mejor jugador menor de 21 años
EFE
Desiré Doué, futbolista franco-marfileño del PSG, recogió este lunes el trofeo Golden Boy 2025 que entrega el diaro italiano 'TuttoSport', y sucedió en el 'trono' al extremo español Lamine Yamal, ganador del galardón el año pasado.
Doué, de 20 años, acumuló en las votaciones 450 puntos de 500 posibles y se convirtió en el vigésimotercer Golden Boy desde el nacimiento del trofeo que se entrega al mejor jugador menor de 21 años.
El extremo galo, que conoció los resultados el mes pasado, consiguió en 2025 el triplete a las órdenes de Luis Enrique, con quien jugó 61 partidos, anotó 16 goles (uno en la final de la Liga de Campeones ante el Inter de Milán) y dio 14 asistencias.
Un galardón que han ganado grandes jugadores como Lionel Messi (2005, Argentina), Cesc Fábregas (España, 2006), Kylian Mbappé (2017, Francia), Pedri (2021, España) o Jude Bellingham (2023, Inglaterra).
Recuerdo a Diogo Jota
En la gala, que se celebró en la ciudad italiana de Turín, también se entregó el premio al 'Jugador de Oro', que ganó el recientemente fallecido Diogo Jota y que recogió su esposa (Rute Cardoso), el premio al 'chico de oro italiano' (Pio Esposito; Inter), y el premio a la trayectoria (Lilian Thuram), entre los más destacados.
"Estoy agradecido de haberme convertido en futbolista profesional; es el sueño de todo niño. He ganado muchos trofeos y aún quedan muchos por ganar, tanto a nivel colectivo como individual. Puedo garantizar trabajo duro y disciplina para el resto de mi carrera", apuntó Doué tras recoger el galardón.
Jugadores que han ganado el Golden Boy
2003 - Rafael Van Der Vaart
2004 - Wayne Rooney
2005 - Lionel Messi
2006 - Cesc Fábregas
2007 - Sergio Aguero
2008 - Anderson
2009 - Alexandre Pato
2010 - Mario Balotelli
2011 - Mario Goetze
2012 - Isco
2013 - Paul Pogba
2014 - Raheem Sterling
2015 - Antony Marcial
2016 - Renato Sanches
2017 - Kylian Mbappé
2018 - Matthijs De Ligt
2019 - João Félix
2020 - Erling Haaland
2021 - Pedri
2022 - Gavi
2023 - Jude Bellingham
2024 - Lamine Yamal
2025 - Desiré Doué.
- Flick, al límite: espera una reacción, pero ve que este Barça ahora no da para ganarlo todo
- Girona - Real Madrid, en directo: LaLiga hoy, en vivo
- La inquietante charla entre Flick y Raphinha
- Maldini se ofusca con el Real Madrid y sentencia el posible penalti a Rodrygo
- Lamine Yamal: "Me gusta ser una estrella"
- Lo de Gerard Martín ya no es un invento: 'Lo bueno está por venir
- Puedes acabar como capitán del Barça', la profecía de Laporta sobre Marc Bernal
- Araujo pide un tiempo al Barça