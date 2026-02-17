Désiré Doué genera discusiones en el vestuario del PSG

Han sido días de mucho movimiento en el París Saint-Germain, luego de perder el liderato de la Ligue 1, ahora encabezada por el RC Lens, y el vestidor no se mantiene intacto.

La gota que derramó el vaso en el conjunto parisino habría sido la derrota en la última jornada, de visita al Rennes, la cual estremeció el interior del equipo. Reportes como 'Paris Team' señalan que Désiré Doué fue protagonista de una discusión con sus compañeros durante un entrenamiento, quienes le recriminaron su actuar en los últimos partidos.

Puntualmente, en la derrota del PSG (3-1) ante el Rennes, Doué fue foco de críticas por su desempeño y baja puntería, realizando cuatro tiros, de los cuales únicamente uno llevó dirección a la portería y perdiéndose dos oportunidades claras de gol que hubieran ayudado a la causa de su equipo.

Los reclamos de sus compañeros no le habrían sorprendido al delantero francés y por el contrario, habría reconocido que necesita modificar algunas de sus decisiones durante los partidos por el bien del equipo.

Perdiendo protagonismo

Doué, de apenas 20 años, se convirtió la temporada anterior en uno de los jugadores más importantes en el sistema de juego de Luis Enrique, entrenador del equipo, coronando una temporada de seis títulos, incluida la primera Champions League del PSG.

Esta temporada ha perdido el protagonismo que obtuvo durante el curso pasado, participando en apenas 13 partidos (ocho como titular) en la Ligue 1. De manera similar, apenas ha comenzado dos partidos esta campaña en la Champions League, promediando 58 minutos a lo largo de cuatro partidos en los que ha participado.