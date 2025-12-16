Desestimada la demanda de Kheira Hamraoui contra el PSG

El Tribunal Laboral de París anunció este martes que desestima todas las demandas de Kheira Hamraoui contra el PSG, según avanzó 'LÉquipe'. Una decisión que llega en la misma jornada en la que la justicia francesa ha condenado al equipo parisino a pagar casi 61 millones de euros al futbolista del Real Madrid Kyllian Mbappé en la disputa que ha enfrentado a ambos desde hace meses.

La exinternacional francesa había demandado al PSG por acoso psicológico tras el incidente que sufrió cuando era futbolista del club y reclamaba 3,5 millones de euros por daños y perjuicios. El club, por su parte, asegura haber cumplido con todo lo necesario por el bienestar de futbolista tras la agresión y aseguró que la jugadora intenta ahora aprovecharse de que el PSG es un club económicamente muy solvente.

La exazulgrana afirmó en una entrevista que el PSG “le hizo mucho daño psicológico”. “Algunos de mis excompañeros y empleados del club saben hasta qué punto fui maltratada por el PSG después de mi ataque”, explicó. “Eso no me impidió luchar por volver a la cancha y recuperar mi puesto titular. Quizás el PSG no supo o no quiso gestionar toda esta atención mediática por motivos ajenos a lo deportivo. Tomaron el camino más fácil al tratar de expulsarme antes de que finalizara mi contrato”, zanjó al respecto.

Diallo, llamada a juicio

Hamraoui recibió una paliza de unos hombres encapuchados armados con barras de hierro el pasado 4 de noviembre de 2021 cuando era jugadora de la entidad parisina. Entre los implicados se encontraba la que era entonces su compañera, Aminata Diallo, quien supuestamente habría orquestado la agresión para dejar lesionada a la francesa y ocupar su puesto en el equipo. Otros tres hombres fueron también arrestados.

De hecho, pese a desestimarse la demanda de Hamraoui, la fiscalía de Versalles solicitó el juicio de Diallo según confirmaron fuentes cercanas al caso citadas por 'Le Parisien'. La actual jugadora del Al Nassr podría ser juzgada por complicidad en agresión con agravantes, en concreto, por dar instrucciones para cometer la agresión y participación en un grupo con vistas a preparar uno o más delitos.