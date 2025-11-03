Las desconexiones de Sergio Ramos pasan factura a Monterrey

La vida sigue igual en México tras un Clásico Regio que no dejó a nadie indiferente salvo a la situación de ambos equipos en la Liga MX. Monterrey y Tigres igualaron a uno en un encuentro en el que ninguno logró dar un golpe sobre la mesa para consolidarse en una de las primeras cuatro posiciones que aseguran el factor campo en cuartos de final. Pero lo que sí quedó patente es el bajo nivel de un Sergio Ramos que sigue sufriendo desconexiones en los partidos.

El exjugador del Real Madrid quedó más eclipsado que nunca frente al eterno rival de Rayados. Fue un clásico con claro aroma a LaLiga EA Sports gracias a los goles de dos viejos conocidos del fútbol español, y no precisamente Sergio Ramos. Fue su tocayo, Sergio Canales, ex del Real Betis y del Real Madrid, quien lideró a Monterrey con un tanto de penalti en el añadido de la primera mitad.

Un gol contrarrestado pasada la hora de juego por otro viejo conocido de LaLiga, un Ángel Correa de dulce que suma tres goles y otras tantas asistencias en los últimos seis partidos de Tigres, sacando a relucir ese olfato goleador que le definía como pieza clave en el Atlético de Madrid bajo las órdenes de Diego Simeone y a pesar de sus escasas titularidades en el Metropolitano.

Provocó la expulsión de un compañero

Resultado a un lado, Sergio Ramos ha recibido varias críticas en las últimas horas tras su pobre actuación frente a Tigres. Y es que su cabeza volvió a pasarle factura a su equipo, que pagó muy caros una serie de errores del que fuera central del Real Madrid.

Con el balón en juego y recién superada la media hora de partido, Ramos sufrió un encontronazo con el uruguayo Gorri y, con el futbolista tumbado en el suelo, quiso recriminárselo agachándose hacia su oreja mientras Tigres generaba una ocasión de claro peligro. Dicha situación provocó que el camero perdiese la marca de Correa, sin poder reaccionar a tiempo y desajustando así a la defensa de Rayados. Todo ello desencadenó en una falta obligada de su compañero Jorge Rodríguez como último hombre que le supuso la roja directa.

Pero no fue el primer despiste de Ramos, sino que sucedió después de una jugada que ha corrido como la pólvora en redes sociales. Primero por la facilidad con la que se deja superar por un rival e, instantes después, por regalarle de nuevo el balón al delantero en una acción que tuvo que solventar su compañero en el eje de la zaga Stefan Medina.

En la foto del gol

Más pendiente de polémicas y confrontamientos, Ramos se olvidó constantemente de lo que sucedía con la pelota en juego. En ese sentido, también fue viral su acalorada discusión por una petición de tarjeta amarilla por parte del también veterano André-Pierre Gignac, un intercambio de palabras que, todo sea dicho, terminó en un abrazo .

Pero la actuación de Sergio Ramos no se quedó ahí. El camero fue un espectador de lujo en el gol de Ángel Correa que supuso el empate a uno definitivo. El defensor vio en todo momento el desmarque del exrojiblanco, pero se frenó pensando que sus compañeros despejarían la pelota y dejó al delantero de Tigres totalmente solo para rematar el balón al fondo de las redes.

Consciente de los errores tanto suyos como de su equipo, Ramos quiso mandar un mensaje a la afición en redes sociales haciendo autocrítica por los pequeños detalles que le costaron la victoria a Monterrey: "Un punto que sabe a poco. Toca seguir aprendiendo y mejorando los pequeños detalles para los partidos decisivos que vienen. Gracias, afición, por el ambientazo increíble. ¡Más juntos que nunca, ilusión intacta como siempre! ¡Vamos, Rayados!".