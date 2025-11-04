Descifrando a Lennart Karl, el niño que reta a Luis Enrique

En febrero de 2023, curiosamente en un partido entre el París Saint-Germain y el Bayern de Múnich, correspondiente a los octavos de final de la Champions League, Luis Enrique le dio la titularidad a un niño que ya estaba compitiendo contra hombres: Warren Zaïre-Emery. El centrocampista francés se convirtió entonces en el jugador más joven del torneo en salir de inicio en una eliminatoria, con 16 años y 343 días.

Más de dos años después, los focos apuntan a otra perla, nacida en 2008 y forjada en el Bayern de Múnich: Lennart Karl. Con apenas 17 años, el futbolista de Frammersbach ha logrado hacerse un hueco en posiblemente el mejor equipo del momento, liderado por un Vincent Kompany muy atrevido en el banquillo y que cuenta con uno de los tridentes atacantes más feroces del planeta: Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise. Los aficionados al deporte rey esperan que tenga minutos esta noche en el Parque de los Príncipes.

Una pretemporada es suficiente

Las pretemporadas son más interesantes de lo que parecen. Aunque muchos partidos resultan aburridos o se disputan a horas intempestivas y lejos de los aficionados locales de los clubes, a veces sirven para empezar a conocer a los nuevos protagonistas antes del plato fuerte: la temporada. Como si de un aperitivo se tratase. Y, en el caso de Lennart Karl, parece que está dispuesto a hacer realidad todo lo que su talento prometió en verano.

Lennart Karl, jugador del Bayern / EFE

Autor de un auténtico golazo contra el Tottenham en pretemporada, Karl volvió a destacar en el siguiente choque contra el Grasshoppers: se apuntó otro gol y una asistencia. En el Bayern tenían claro que su rendimiento no era algo pasajero, pero el jugador debía demostrarlo sobre el campo, especialmente en el equipo más importante de Alemania.

Jugón de los que gustan

Extremo zurdo pequeño, muy habilidoso, descarado, letal en espacios reducidos y con un golpeo de balón magnífico, Lennart Karl ha demostrado que, a sus 17 años, ya es punzante en ataque. No es simplemente un talento por pulir; puede ser un arma letal en el frente ofensivo. Formado en casa, el Bayern, con Kompany alineado con los objetivos del club, decidió darle oportunidades poco a poco y logró en tiempo récord levantar al Allianz Arena con su magia.

Quizá la mejor manera de explicar la irrupción de Karl en el Bayern es que, para encontrar jugadas destacadas suyas, no hace falta buscarlas en categorías inferiores: basta con hacerlo en la Bundesliga o en la Champions League, competición en la que se convirtió en el goleador más joven de la historia del club con 17 años y 242 días. El gol fue un disparo milimétrico a la escuadra para abrir el partido contra el Brujas (4-0).

Lennar Karl celebra su gol al Brujas / Bayern FC

Después de presentarse al mundo ante el equipo belga, volvió a marcar en la Bundesliga contra el Borussia Mönchengladbach para cerrar el holgado triunfo por 0-3. Otra muestra de que está dispuesto a exprimir cada segundo de juego. Ese día jugó apenas quince minutos.

La gran perla de Alemania

Al principio de temporada, SPORT contactó con varios periodistas alemanes para conocer a los futbolistas de la Bundesliga que podían ser revelación este año, y la gran mayoría lo señalaron a él como la gran esperanza del Bayern. Describían su rol como el de un revulsivo que podía acabar siendo titular en un par de temporadas. Sin embargo, su estado de forma y, sobre todo, la naturalidad y experiencia con la que juega pueden darle oportunidades de titular cuando Olise, por citar a alguno, no esté al cien por cien.

Lennart Karl del Bayern de Múnich celebra celebra tras marcar el tercer gol del Bayern ante el Borussia Moenchengladbach / AP Photo/Martin Meissner

El plan del Bayern parece claro: darle minutos para no frenar su progresión, pero protegiéndolo de una presión que aún no le corresponde. El “problema”, si puede llamarse así, es que no muestra la personalidad de un chico de 17 años. Toma decisiones como si llevara una década jugando la Champions League y pide el balón con autoridad. Si sigue marcando goles a este ritmo y de tal factura, será difícil para Kompany darle únicamente 15 o 20 minutos por partido.

Su propia historia

Hasta hace poco, a cada futbolista zurdo, bajito y con talento se le llamaba el “nuevo Messi”. Ahora, la comparación se hace con Lamine Yamal. Lennart Karl ya ha sido víctima de ello, pero ha dejado claro que quiere escribir su propia historia. Con apenas 17 años, Karl aspira a ser un talento generacional único, con su propio nombre y apellido: el próximo líder del Bayern.

Lennart Karl, la perla de Kompany / EFE

Quizá pueda demostrarlo este mismo martes en el Parque de los Príncipes (21:00 horas), contra el París Saint-Germain. Un escenario de máximo nivel, ante uno de los mejores equipos del mundo y tras haber jugado -y brillado- algunos minutos con el primer equipo. Karl tiene esa clase especial que hace pensar que, al menos, tendrá la oportunidad de lucirse.