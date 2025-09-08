Deschamps responde al PSG por el 'caso Dembélé': "No es nuestro rival"

La polémica generada por la lesión de Ousmane Dembélé, apartado de los terrenos de juego durante seis semanas, había tensado las relaciones entre la selección francesa y el París Saint-Germain. El club parisino, molesto por el manejo médico del jugador durante su estancia con 'Les Bleus', pidió revisar los protocolos de comunicación y de seguimiento de los internacionales. Didier Deschamps, consciente del revuelo, decidió rebajar la tensión en la rueda de prensa previa al duelo de clasificación para el Mundial de 2026 frente a Islandia.

“Ya hablé mucho el domingo en 'Téléfoot' y no voy a extenderme”, arrancó el seleccionador, visiblemente incómodo ante la insistencia de los periodistas. “Soy el seleccionador, no me corresponde a mí modificar protocolos. Lo que lamento es la lesión de Ousmane y también la de Désiré Doué. Hemos trabajado de manera profesional y progresiva, escuchando siempre el sentir de los jugadores. El PSG no es nuestro adversario. Nuestro único adversario es Islandia y jugamos mañana”.

La respuesta buscaba cerrar un frente abierto. El comunicado del PSG pedía un sistema “más transparente y colaborativo” en la relación entre clubes y federaciones, señalando la gestión de las dolencias de sus futbolistas. Ante la crítica implícita a su cuerpo técnico, Deschamps defendió a sus colaboradores más cercanos, como el médico Franck Le Gall y el preparador físico Cyril Moine. “Hacemos las cosas con conciencia. Existen intercambios con los clubes y todos los jugadores, salvo excepciones como William Saliba o Rayan Cherki en esta ocasión, deben validar sus diagnósticos en Clairefontaine. Si no es posible, nuestro médico recibe directamente las imágenes médicas. Es el protocolo”.

El debate sobre la presión de los clubes de élite también apareció en la sala. La ausencia de Dembélé abre la puerta a Bradley Barcola, jugador del PSG, como opción en el costado izquierdo del ataque. Preguntado por si las reclamaciones de los equipos condicionan su once, Deschamps ironizó: “¿Y después qué? ¿Que me llamen el Bayern o el Real Madrid? Al final voy a tener que alinearos a vosotros. Soy yo quien toma las decisiones, aunque siempre teniendo en cuenta los datos que tenemos y el sentir de los futbolistas”.

TCHOUAMÉNI RESPALDA SUS PALABRAS

Más allá del caso puntual, el seleccionador quiso colocar el foco en un problema estructural: el calendario sobrecargado. La acumulación de partidos, tanto en clubes como en selecciones, ha multiplicado las lesiones en jugadores de primer nivel. “Afecta a un 10% de los futbolistas, los que juegan más. ¿Quién puede cambiarlo? Las instancias. La FIFA y la UEFA tienen el poder de decisión. Como dijo Kylian Mbappé hace unos días, lo importante es garantizar tiempos de recuperación mínimos, tanto físicos como psicológicos”.

La voz de los jugadores también se escuchó, aunque con un tono igualmente prudente. Aurélien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid, evitó entrar en polémicas. “No ha sido un tema de conversación en el vestuario. Claro que estamos decepcionados por sus lesiones, pero no era un asunto central para nosotros”, explicó antes de centrarse en el duelo ante Islandia.