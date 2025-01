Tras Deschamps... ¿llegó la hora de Zidane?

El puesto en el banquillo de la selección francesa tiene fecha de caducidad. Concretamente tras el Mundial de 2026 que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Y es que Didier Deschamps, actual director de orquesta de 'Les Bleus', aseguró hace apenas dos días que dejará su ocupación actual como seleccionador tras la próxima cita mundialista. Ante esta situación, se antoja inevitable no pensar en Zinedine Zidane como su posible substituto.

El francés no ha vuelto a sentarse en un banquillo desde su salida del Real Madrid en 2021. Algunos apuntan que tal situación se debe a su deseo imperativo de dirigir al combinado nacional y asumirlo como su próximo reto. De hecho, varias son las voces autorizadas que claman a favor de que esto suceda. Sin ir más lejos, el exfutbolista francés y amigo del propio 'Zizou', Christophe Dugarry, opinó al respecto en RMC Sport: "No tiene miedo a los retos, no tiene miedo al fracaso. 'Les Bleus' es un sueño de infancia para él. ¿Sigue queriendo ser seleccionador de los Bleus? Por supuesto que sí", aseguró Dugarry, que ve a la leyenda francesa como la alternativa más evidente a Deschamps.

Y es que parece una cuestión que conduce al consenso en todo el país. En este sentido, según el diario l'Equipe, el ex técnico del Real Madrid sería el principal favorito y prácticamente único aspirante para asumir el cargo a partir de 2026, con un 72,35%. Bruno Genesio, su perseguidor más inmediato, únicamente cuenta con el 9,98% de opciones. De hecho, al actual técnico del Niza y posible contricante de Zidane en su ademán por llegar al banquillo francés parece rendirse ante la evidencia: "Cuando Didier se retire, que espero que sea con un nuevo título, hay alguien hecho a su medida para sucederle, y eso es incluso lo que me gustaría. Sería perfecto", manifestó Genesio.

Si se terminara por confirmar su llegada a la selección francesa, Zidane afrontaría un reto mayúsculo por delante. Y es que no se antoja sencillo hacer olvidar los éxitos cosechados por Deschamps en su estancia en Clairefontaine. Tras 13 años en el cargo y uno más todavía por cumplir, el Mundial logrado en 2018 y el subcampeonato del Mundo de 2022 avalan su rendimiento al frente del combinado nacional, además de un subcampeonato europeo en 2016 y un título de la Nations League en 2021. Pero por encima de todo, ha logrado consagrar a la selección francesa entre los máximos favoritos en gran parte de los torneos.

En cualquier caso, Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, tiene un claro objetivo, convencer (si es que fuera necesario) a 'Zizou' para ser el capitán del barco del combinado francés en los próximos años. Eso sí, tras la cita mundialista de 2026.