Deschamps y Griezmann estallan contra la UEFA

El árbitro no concedió un posible gol de Coman en el encuentro de Francia contra Grecia (2-2) "La UEFA tiene mucho dinero y ¿no puede hacerlo bien para que sepamos si hay gol o no?. Hay que exigirles más tecnologia", declaró airado el delantero francés

Francia empató ante Grecia (2-2) en un partido que terminó con polémica. Se jugaban los últimos minutos cuando un remate de Coman dio en ambos palos y botó sobre la línea de gol, pero el colegiado no dio por válido el tanto, al entender que la pelota no había entrado por completo en la portería.

Al acabar el encuentro, Antoine Griezmann mostró su malestar y extrañeza por la inexistencia de la tecnología de línea de gol. El delantero criticó al máximo organismo del fútbol europeo por no implementar esos avances: "¡Falló la tecnología de la línea de gol! La UEFA tiene mucho dinero y ¿no puede hacerlo bien para que sepamos si hay gol o no?. Tenemos que pedirle un poco más a la UEFA. Si quieren que juguemos muchos partidos, deberíamos pedirles más tecnología", declaró en los micrófonos de TF1.

También el seleccionador Didier Deschamps fue crítico con la UEFA: "Lo que ya lamento es que estemos a nivel internacional. Podría haber sido el mismo partido con la clasificación en juego, y tener un campo en el que no hay tecnología en la línea de gol, es un poco... ¿Por qué no había tecnología en la línea de gol? Porque no la había, ahí lo tienes, es cara... Obviamente es incoherente con los requisitos del fútbol de alto nivel. Me pongo en el lugar de los árbitros. El hombre del VAR está seguro al 99% de que está dentro, pero queda un 1% porque con la imagen. Vale. No tiene ninguna repercusión, salvo que era un partido más ganado y lo que conlleva: nos habríamos asegurado estar en lo más alto de la clasificación FIFA a final de año. Fue un incidente que, teniendo en cuenta lo que estaba en juego, resultó cuando menos sorprendente".

Con el empate, Grecia impidió que los franceses hiciesen pleno en la fase de clasificación, quedando Portugal como único que ganó todos los partidos.