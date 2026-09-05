El descenso que puede devolver a Todibo a lo más alto

Jean-Clair Todibo tiene solo 26 años. El central francés, nacido en Cayenne, en la Guyana Francesa, es de los más jóvenes de la generación del 99, ya que nació el 30 de diciembre, pero su pronta irrupción en la máxima élite hace que muchos se piensen que es mayor.

Ya ha llovido desde aquel enero de 2019 en el que el Barça se lanzó a por un joven central que despuntaba en el Toulouse francés. Apodado el 'nuevo Varane' por su complexión física y su trato de balón, aquel joven de 18 años lo tenía todo para dominar Europa. Por ello, el cuadro culé se adelantó al resto de grandes clubes y lo fichó por solo 1 millón de euros. La apuesta era de muy bajo riesgo.

Jean-Claire Todibo, y Clément Lenglet cuando coincidieron en 2019 en el primer equipo del FC Barcelona / SPORT

Por desgracia para el club catalán, el fichaje que avaló Eric Abidal no salió tan bien como esperaban y no pudo hacer carrera en Can Barça. Fue entonces cuando empezó a encadenar cesiones (Schalke 04, Benfica y Niza) y a ganar toda la experiencia que le faltaba.

El 'boom' en el Niza

Más hecho y con más partidos en su mochila, el Niza no dudó en comprarlo en propiedad y pagó casi 17 millones de euros por hacerse con sus servicios. El Barça, consciente de que aquel jugador estaba más preparado para la élite que cuando llegó a Barcelona, se guardó un 20% de una futura venta. Una gran decisión, ya que, después de aclimatarse de nuevo a Francia con Galtier, la rompió con Farioli, siendo titular indiscutible y pieza clave del incuestionable éxito del equipo de la Costa Azul.

Todibo en un partido con el Niza en la Ligue 1 / Instagram

Entre 2021 y 2024 disputó 115 partidos y se convirtió en uno de los defensas más fiables de la Ligue 1, hasta el punto de entrar en el radar de la selección francesa. Su evolución fue tal que el West Ham se dejó 40 millones de euros en 2025 para hacerse con sus servicios.

Pero la aventura en Londres no ha terminado como esperaba. Todibo no pudo rendir regularmente al nivel mostrado en la Ligue 1 y su equipo terminó descendiendo. El central no quería jugar en la Championship y apareció de nuevo Francia. El lugar en el que llamó la atención del Barça, desde el Toulouse, y el escenario en el que se catapultó hacia la Premier League, en el Niza.

Todibo, en el West Ham / X

El Olympique de Marsella parecía tener su fichaje muy encaminado. Todibo había alcanzado un acuerdo en principio con el club, pero el movimiento terminó enfriándose. Y ahí apareció Jean-Louis Leca. El director deportivo del Lens, artífice del segundo puesto de la pasada campaña y especialista en movimientos discretos, aceleró con todo para convencer al jugador de que su futuro estaba unos kilómetros más al norte del país.

Oportunidad de Champions

La Champions tuvo mucho peso en la decisión. Todibo apenas pudo disfrutar de la máxima competición europea durante su etapa en el Barça, ya que solo jugó un encuentro, en diciembre de 2019, y ahora tendrá una nueva oportunidad de competir en el escenario que, desde sus primeros pasos en Toulouse, parecía destinado a ser suyo.

En Lens también encontrará caras conocidas y un contexto que puede favorecerle. Yannick Cahuzac, segundo entrenador del equipo, coincidió con él en Toulouse durante los comienzos de su carrera. Además, el técnico Dino Toppmöller busca un central capaz de desenvolverse en diferentes posiciones dentro de una defensa de tres. Todibo puede actuar en ambos perfiles y, ya con 26 años, aporta una experiencia que escasea en una zaga joven.

Noticias relacionadas

Todibo vuelve así al punto de partida. Francia, la Ligue 1 y una oportunidad para reconstruirse. El descenso del West Ham puede haberle cerrado una puerta en Inglaterra, pero también acaba de abrirle otra en el escenario que atrae a todos, la Champions League.