Los descendidos, una mina de oro en clave mercado

Los descensos son duros. Es difícil desprenderse de la sensación decepción colectiva. Pero también quedan rastros de talento, de futbolistas que, pese al golpe deportivo del equipo, lograron sostener su cotización, mostrar señales de crecimiento o dejar la sensación de que pueden tener un recorrido importante en la élite.

A continuación, repasamos estos casos en cada equipo descendido en las grandes ligas. En algunos casos hablamos de perfiles preparados para ofrecer rendimiento inmediato; en otros, de apuestas de futuro que necesitan el entorno adecuado para terminar de explotar. Esta es la selección de SPORT.

En LaLiga, Real Oviedo, Real Mallorca y Girona se despidieron de Primera División esta campaña. Los asturianos fueron los primeros en bajar a Segunda y los baleares y catalanes se unieron a ellos en la última jornada de Liga.

Arnau Martínez Muchos jugadores de primer nivel en un Girona que no ha sido capaz de mantener la categoría, pero, si alguno merece continuar en Primera, ese es Arnau Martínez. Polivalente, trabajador, discreto y fiel a unos colores, el lateral catalán es la navaja suiza que le facilita la vida a cualquier entrenador. Cumple en cualquiera de los dos laterales, en el centro de la zaga o como pivote. Incluso, por su lectura de juego, podría actuar de interior. Un jugadorazo que siempre ha rendido bien a las órdenes de Míchel. Si ya ha despertado el interés de muchos equipos, imagínense ahora con el Girona en Segunda. Datos temporada 2025-26: Nacionalidad: España

España Edad: 23 años

23 años Posición: Lateral derecho

Lateral derecho Partidos jugados: 36

36 Goles: 2

2 Asistencias: 3

3 Valor de mercado: 10 millones de euros

10 millones de euros Contrato hasta: 30/06/2027

Vedat Muriqi El Mallorca no fue capaz de mantener la categoría pese a tener en sus filas a uno de los delanteros más imponentes del campeonato. El kosovar es la gran figura del cuadro bermellón y encaja de lujo en cualquier proyecto de Primera, ya sea en España o fuera de LaLiga. Pese a contar con futbolistas internacionales como el portugués Samú Costa o irrupciones imparables como la de Jan Virgili, su capacidad para marcar goles y su juego aéreo lo destacan como el más determinante, sin lugar a dudas. Un rematador que no falla. Le ha mantenido el pulso a Mbappé en la pelea por el Pichichi. Datos temporada 2025-26: Nacionalidad: Kosovo

Kosovo Edad: 32 años

32 años Posición: Delantero centro

Delantero centro Partidos jugados: 37

37 Goles: 23

23 Asistencias: 1

1 Valor de mercado: 4,50 millones de euros

4,50 millones de euros Contrato hasta: 30/06/2029

Aarón Escandell Aunque Alberto Reina merece una mención especial, concretamente por su segundo tramo de curso, si el Oviedo ha podido soñar en algún momento con la permanencia ha sido gracias a Aarón Escandell. El meta de Carcaixent ha sido uno de los porteros más influyentes del campeonato y ha demostrado tener nivel de sobra para jugar en Primera, incluso pese a defender una de las porterías más expuestas de LaLiga. Datos temporada 2025-26: Nacionalidad: España

España Edad: 30 años

30 años Posición: Portero

Portero Partidos jugados: 36

36 Goles encajados: 56

56 Porterías a cero: 10

10 Valor de mercado: 3 millones de euros

3 millones de euros Contrato hasta: 30/06/2027

En la Premier League, esta temporada han perdido la categoría Wolverhampton Burnley y West Ham. Los londinenses perdieron el puslo ante el Tottenham, descendiendo finalmente a la Championship.

Jarrod Bowen El descenso del West Ham no cambia una realidad: Jarrod Bowen sigue siendo futbolista de nivel de Premier League. Capitán, líder ofensivo y jugador diferencial en los metros finales, el inglés ha vuelto a sostener al equipo con goles, asistencias y una influencia muy superior a la de muchos atacantes de clubes mejor clasificados. Puede jugar tanto por banda como por dentro y tiene experiencia en competiciones europeas. Si el equipo de Nuno Espírito Santo ha perdido la categoría no será por él. Datos temporada 2025-26: Nacionalidad: Inglaterra

Inglaterra Edad: 29 años

29 años Posición: Extremo derecho

Extremo derecho Partidos jugados: 42

42 Goles: 11

11 Asistencias: 12

12 Valor de mercado: 35 millones de euros

35 millones de euros Contrato hasta: 30/06/2030

Zian Flemming El Burnley no ha sido capaz de sostenerse en la Premier League, pero Zian Flemming sí ha dejado argumentos para continuar en la élite. El neerlandés ha sido el faro ofensivo de un equipo con muchas dificultades para generar ventajas y ha respondido con goles en un contexto muy poco agradecido. Potente, competitivo y con capacidad para jugar de espaldas o atacar el área, Flemming ha demostrado que puede ser útil en cualquier proyecto de Premier, aunque no ha convencido a Koeman para el Mundial. Datos temporada 2025-26: Nacionalidad: Países Bajos

Países Bajos Edad: 27 años

27 años Posición: Delantero centro

Delantero centro Partidos jugados: 32

32 Goles: 12

12 Asistencias:

Valor de mercado: 12 millones de euros

12 millones de euros Contrato hasta: 30/06/2029

João Gomes En una temporada muy complicada para el Wolverhampton, João Gomes ha sido una de las pocas certezas competitivas del equipo. Intenso y agresivo en la presión, el brasileño tiene nivel de sobra para seguir en la élite. Un mediocentro de los que cualquier entrenador quiere tener cerca. Uno de ellos, Diego Simeone quien lo quiere para su Atlético de Madrid. Datos temporada 2025-26: Nacionalidad: Brasil

Brasil Edad: 25 años

25 años Posición: Centrocampista

Centrocampista Partidos jugados: 41

41 Goles: 1

1 Asistencias: 3

3 Valor de mercado: 35 millones de euros

35 millones de euros Contrato hasta: 30/06/2030

En la Bundesliga, y de manera sorpresiva, el Wolfsburgo perdió el playoff ante el Paderborn y descendió a Segunda, por lo que en total se han contabilizado tres descensos en Alemania. Heidenheim y St.Pauli bajaron directamente a la Bundesliga 2.

Mohamed Amoura El Wolfsburgo ha sido la triste sorpresa de la Bundesliga, perdiendo finalmente la categoría en el playoff de descenso contra el Paderborn. Mohamed Amoura no ha funcionado como se esperaba tras los 15 millones invertidos en su fichaje desde el Union Saint-Gilloise, pero aún así, el argelino sigue teniendo mercado. También por su versatilidad en el tridente: puede jugar como delantero centro o partir desde cualquiera de las dos bandas. Además, cuenta con experiencia europea. Datos temporada 2025-26: Nacionalidad: Argelia

Argelia Edad: 26 años

26 años Posición: Delantero centro

Delantero centro Partidos jugados: 33

33 Goles: 8

8 Asistencias: 4

4 Valor de mercado: 20 millones de euros

20 millones de euros Contrato hasta: 30/06/2029

Jan Schöppner Varios destacados en el Heidenheim eran cedidos, pero en una temporada complicada para el club alemán se puede destacar al espigado centrocampista Jan Schöppner. Un perfil de futbolista que asegura recorrido, despliegue físico y llegada. Sabe competir en la Bundesliga y probablemente tenga mercado en Alemania por su capacidad de disputar duelos y hacerse fuerte en la sala de máquinas sin renunciar a tratar bien el balón. Datos temporada 2025-26: Nacionalidad: Alemania

Alemania Edad: 26 años

26 años Posición: Mediocentro

Mediocentro Partidos jugados: 33

33 Goles: 3

3 Asistencias: 3

3 Valor de mercado: 3 millones de euros

3 millones de euros Contrato hasta: 30/06/2028

Joel Chima Fujita En el caso del St. Pauli el elegido tiene que ser el internacional japonés Joel Chima Fujita, un centrocampista ordenado, que entiende bien el juego, que roba balones y que intentar dar sentido a sus pases. Un mediocentro joven, disciplinado, que ayuda a mantener el equilibrio en el centro del campo y que mejor rodeado puede ser muy útil. Datos temporada 2025-26: Nacionalidad: Japón

Japón Edad: 24 años

24 años Posición: Mediocentro

Mediocentro Partidos jugados: 36

36 Goles: 1

1 Asistencias: 4

4 Valor de mercado: 10 millones de euros

10 millones de euros Contrato hasta: No se especifica

En Italia, el Pisa fue un auténtico drama. Hellas Verona y por último la Cremonese de Jamie Vardy se unieron al inevitable descenso a la Serie B.

Federico Baschirotto La Cremonese ha acabado pagando sus límites colectivos consumando el descenso a la Serie B. Uno de los jugadores aprovechables para el Calcio podría ser el defensa central Federico Baschirotto, quien a sus 29 años, tiene mucha experiencia en el fútbol italiano. Destaca por ser un prodigio físico y llegó al club procedente del Lecce para aportar físico y carácter a un equipo que peleaba por la salvación, y aunque no se cumplió el objetivo, su fiabilidad en los duelos y liderazgo lo convierte una buena opción para un proyecto similar. Datos temporada 2025-26: Nacionalidad: Italia

Italia Edad: 29 años

29 años Posición: Defensa central

Defensa central Partidos jugados: 2

2 Goles: 2

2 Asistencias:

Valor de mercado: 3,5 millones de euros

3,5 millones de euros Contrato hasta: 30/06/2028

Rafik Belghali Internacional con Argelia y formado en Bélgica, el joven lateral llegó a Verona en verano procedente del KV Mechelen y desde entonces e ha convertido en una de las piezas más interesantes del equipo por edad, físico, recorrido y margen de crecimiento. Es profundo y atrevido y puede defender hacia adelante. En un Verona con falta de gol ha sido capaz de ofrecer puntualmente soluciones desde la banda. Datos temporada 2025-26: Nacionalidad: Argelia

Argelia Edad: 23 años

23 años Posición: Lateral derecho

Lateral derecho Partidos jugados: 29

29 Goles: 2

2 Asistencias:

Valor de mercado: 7 millones de euros

7 millones de euros Contrato hasta: 30/06/2029

Rafiu Durosinmi Casi a la desesperada, el Pisa fichó al delantero Rafiu Durosinmi en enero para salvar una temporada que apuntaba directamente al desastre. Sus cifras fueron mucho más exuberantes al Viktoria Plzen y se encontró con una papeleta muy difícil, metido de lleno en la pelea por la permanencia y sin tiempo para adaptarse. El nigeriano destaca por una zancada muy potente gracias a su 1,92 y una capacidad imponente en el juego aéreo. Por condiciones y futuro, puede ser una opción interesante. Datos temporada 2025-26: Nacionalidad: Nigeria

Nigeria Edad: 23 años

23 años Posición: Delantero centro

Delantero centro Partidos jugados: 12

12 Goles: 1

1 Asistencias: 1

1 Valor de mercado: 7,5 millones de euros

7,5 millones de euros Contrato hasta: 30/06/2030

Finalmente, en Francia, Metz y Nantes descendieron de manera directa a Ligue 2, mientras el Niza se salvó por la campana en el playoff de descenso ante un histórico como el Saint-Éttiene.

Tylel Tati Una de las pocas noticias de la temporada en el Nantes ha sido Tylel Tati, una de las grandes irrupciones de la temporada en el fútbol francés. Después de lo mostrado con apenas 18 años, Europa tiene ganas de más y quiere verlo compitiendo al máximo nivel. Se trata de un central zurdo, alto, muy desarrollado físicamente y una zancada poderosa. Es muy maduro para su edad y comete pocos errores. Tiene muy buena pinta y no hay duda de que varios equipos de las grandes ligas se lanzarán a por él en verano. Habrá que ver cuánto dinero puede sacar el Nantes por su joya. Datos temporada 2025-26: Nacionalidad: Francia

Francia Edad: 18 años

18 años Posición: Defensa central

Defensa central Partidos jugados: 21

21 Goles:

Asistencias:

Valor de mercado: 25 millones de euros

25 millones de euros Contrato hasta: 30/06/2030

Believe Munongo En un Metz sin demasiada cosa hay que destacar a Believe Munongo, el debutante más joven de la historia del club. Con solo 16 años ya ha disputado más de una decena de partidos en Ligue 1 dejando grandes sanaciones. Es un centrocampista especial, de 1,91 metros de altura, de zancada larga, que gana duelos, roba muchos balones y da ritmo a su equipo en construcción. Es un futbolista que debe crecer, y equivocarse también, pero tiene muy buena pinta. Lee bien el juego para su edad y acumula experiencia internacional en las inferiores de Francia, donde es capitán. Una joya que debe seguir ganando experiencia. Datos temporada 2025-26: Nacionalidad: Francia

Francia Edad: 16 años

16 años Posición: Mediocentro

Mediocentro Partidos jugados: 12

12 Goles:

Asistencias:

Valor de mercado: 10 millones de euros

10 millones de euros Contrato hasta: 30/06/2027

Más allá del descenso, estos futbolistas apuntan a tener nuevas oportunidades. Incluso mejores. Para clubes que buscan reforzarse con inteligencia, mirar hacia los equipos que pierden la categoría puede ser una vía interesante para encontrar talento a un precio más accesible o con margen de crecimiento.

¿Qué harán estos protagonistas? ¿Acompañarán a sus equipos a Segunda o buscarán nuevas opciones lejos de sus clubes? En algunos casos, por ofertas no será. Seguro.