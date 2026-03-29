¿Desastre o pillería? Hasta 11 bajas en el Arsenal por el 'Virus FIFA'

El Arsenal de Mikel Arteta encara el tramo decisivo de la temporada con la preocupación creciente del estado físico de su plantilla. El conjunto ‘gunner’, que ha competido por todos los títulos durante el curso, ha visto cómo el parón internacional de marzo se convierte en una auténtica pesadilla, con una cascada de lesionados que amenaza sus aspiraciones.

El Arsenal está firmando una campaña de alto nivel, manteniéndose en la pelea por la Premier League y avanzando con autoridad en Europa. El equipo londinense ha mostrado una versión madura y competitiva, consolidándose como uno de los grandes aspirantes del curso. Con una plantilla sometida a una enorme carga de minutos, el parón internacional aparecía como una oportunidad para oxigenar piernas, pero ha terminado siendo todo lo contrario.

Lejos de servir como descanso, la ventana FIFA ha dejado una situación crítica en el vestuario ‘gunner’. Varios futbolistas han regresado antes de tiempo o ni siquiera han podido participar con sus selecciones por problemas físicos, encendiendo todas las alarmas en el cuerpo técnico. Bukayo Saka y Declan Rice, dos piezas absolutamente fundamentales, volvieron de la concentración con Inglaterra arrastrando molestias que les impidieron competir, mientras que otros casos han generado aún más preocupación.

William Saliba continúa con problemas en el tobillo y Gabriel Magalhaes sufre molestias en la rodilla, debilitando una defensa que había sido uno de los pilares del equipo. En ataque, Leandro Trossard arrastra problemas en la cadera, y la situación se agrava con nuevos contratiempos como el de Noni Madueke, que tuvo que retirarse con una lesión de rodilla. A Zubimendi, que ha causado baja con la selección española, se suman otros jugadores que han notado molestias como Eze, Odegaard, Timber o Hincapié.

En este contexto, tampoco han faltado las suspicacias. Algunas voces en Inglaterra apuntan a que parte de estas bajas podrían responder a una cierta 'pillería' por parte del club o de los propios jugadores, utilizando molestias leves como argumento para abandonar las concentraciones y evitar acumular más minutos con sus selecciones. La intención sería clara: priorizar la recta final de la temporada con el Arsenal, permitiendo a futbolistas clave descansar, recuperar energías y llegar en mejores condiciones al tramo decisivo del curso.

Noticias relacionadas

El gran problema para Arteta es que el calendario no concede tregua. Tras el parón, el Arsenal se enfrenta a una sucesión de partidos determinantes en todas las competiciones, en un contexto donde cada punto y cada eliminatoria pueden marcar el rumbo del curso. El equipo deberá afrontar compromisos exigentes en la FA Cup, la Champions League y la Premier League en cuestión de días, con la presión añadida de mantenerse en la lucha por el título doméstico y seguir avanzando en Europa.