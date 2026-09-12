La desafortunada comparación de Amorim en pleno 11-S: "Es como cuando tienes un accidente con un avión, aprendes algo de ello"

Rúben Amorim protagonizó una desafortunada comparación durante su rueda de prensa previa al partido del Milan contra la Lazio. El técnico portugués habló de la necesidad de aprender de los errores y puso como ejemplo un accidente de avión... precisamente el 11 de septiembre, cuando se cumplían 25 años de los atentados del 11-S.

Amorim trataba de explicar que su equipo debe extraer conclusiones de cada problema y trasladarlas posteriormente a los entrenamientos. "Debemos mejorar en cada entrenamiento. Espero que mis jugadores entiendan que, si algo sale mal, tomamos la información y la ponemos en el entrenamiento", explicó.

Fue entonces cuando recurrió al ejemplo de la aviación: "Es como cuando tienes un accidente con un avión, aprendes algo de ello".

El propio entrenador del Milan se dio cuenta inmediatamente de que el ejemplo no era apropiado y rectificó. "No es una buena comparación, ¿entiendes lo que quiero decir?", añadió, antes de explicar de nuevo su intención: "Si algo sale mal, obtenemos mucha información y la ponemos en los entrenamientos".

Y es que la frase llegó en una jornada especialmente sensible: el 11 de septiembre de 2026, cuando se cumplía el 25º aniversario de los atentados terroristas de 2001 en Estados Unidos. Unos ataques fueron perpetrados mediante el secuestro de diferentes aviones comerciales y causaron miles de víctimas.

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La comparación de Amorim no tardó en hacerse viral en redes sociales y generó numerosas reacciones por lo desafortunado de sus palabras, especialmente por la fecha en la que fueron pronunciadas. No obstante, el propio técnico portugués rectificó de inmediato durante la rueda de prensa y la situación no pasó de ahí.