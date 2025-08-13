El desafío exprés de Luis Enrique: conquistar Europa sin pretemporada

El pasado 13 de julio, el Paris Saint-Germain se enfrentaba al Chelsea en Estados Unidos en la final del Mundial de Clubes. Este miércoles 13 de agosto, un mes después, se mide al Tottenham en la final de la Supercopa de Europa. El equipo de Luis Enrique volvió al trabajo la semana pasada. Solo ha tenido siete días para preparar el choque. Pero no hay excusas que valgan. El conjunto londinense saltará al césped del Estadio Friuli de Udine (21:00 horas) con el cuchillo entre los dientes. En juego, el primer título de la temporada.

Sin pretemporada, ensayos ni pruebas. Los nuevos fichajes del PSG que tengan minutos, debutarán en un partido de máxima exigencia. El campeón de la Champions contra el de la Europa League. Una oportunidad única para ambos conjuntos de sumar a sus vitrinas la primera Supercopa de Europa de su historia.

Luis Enrique, en Estados Unidos / EFE

El PSG llega con la herida abierta del Mundial de Clubes. En París se hablaba incluso de sextete tras un curso histórico, pero Enzo Maresca leyó mejor el partido y se impuso a Luis Enrique en los banquillos. Los blues, liderados por Cole Palmer, se comieron a los parisinos sobre el césped.

El nuevo entrenador de los Tottenham Hotspur, Thomas Frank / PERFORM

El Tottenham, por su parte, llega mucho más rodado y con caras nuevas que elevan el nivel de la plantilla. Los de Thomas Frank necesitan dar un golpe sobre la mesa tras la irregular campaña bajo las órdenes de Ange Postecoglou y qué mejor manera que hacerlo ante el que es considerado mejor equipo del mundo en la actualidad. Después de haber tenido una pretemporada normal, tratarán de imponerse en el aspecto físico constantemente. En los duelos de arranque de curso, llegar bien a nivel físico es primordial.

Distracciones en el PSG

Además, el ambiente en el PSG está un poco enrarecido por las declaraciones de Achraf Hakimi sobre el Balón de Oro, la división en el apoyo a Ousmane Dembélé y la guerra que existe entre Gianluigi Donnarumma y el club. El italiano, uno de los cuatro capitanes junto a Marquinhos, Presnel Kimpembe y el propio lateral derecho marroquí, no ha entrado en la convocatoria para la Supercopa de Europa al no querer renovar su contrato. Lucas Chévalier, reciente fichaje procedente del Lille a cambio de 40 millones de euros, será el encargado de asumir la portería en el que será su debut como jugador del PSG. Si había dudas sobre por quién apostaría Luis Enrique, ya están más que claras.

Gianluigi Donnarumma, en un partido del Mundial de Clubes / Angel Colmenares

El que tendrá que esperar su oportunidad desde el banquillo será Ilya Zabarnyi, el otro gran fichaje en el Parque de los Príncipes. El defensa central ucraniano, de 22 años, ha costado al PSG 63 millones de euros. Es una apuesta personal de Luis Campos, que ya demostró su buen ojo con los zagueros con la incorporación de Willian Pacho el verano pasado.

Los spurs esperan a un jugador de ataque

Sin Dominic Solanke por lesión, pero con Richarlison y Mohammed Kudus, seguramente el fichaje más importante del Tottenham este verano, Thomas Frank demanda más llegadas al club. Palhinha, que ha llegado cedido por el Bayern este verano, también apunta al once.

Mohammed Kudus, durante un partido con el Tottenham ante el Bayern Múnich / RONALD WITTEK / EFE

El joven delantero francés Mathys Tel, por el que han pagado 35 millones de euros, sostiene el cartel de revulsivo. Sin embargo, su intención no es otra que ganarse la titularidad exprimiendo al máximo los minutos que tenga. Y partidos como este, en los que se pueden decidir títulos, son escaparates magníficos.

Thomas Frank, que ha reforzado la defensa con jugadores como Kevin Danso (25 millones de euros), Luka Vuskovic (11 millones de euros) o Kota Takai (5,8 millones de euros), exige un jugador de ataque más a la directiva. En su mirilla tiene a Savinho, que no es titular indiscutible con Pep Guardiola. Su uno contra uno, descaro, velocidad y capacidad de jugar por las dos bandas gustan mucho al técnico de los Spurs, que tiene claro que el brasileño puede dar el salto definitivo a la plantilla.

Alineaciones probables

PSG: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián; Doué, Dembélé y Kvaratskhelia.

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Sarr, Palhinha; Johnson, Richarlison y Kudus.