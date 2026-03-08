El derbi más taquillero de la historia de la Serie A

Este domingo hay uno de esos derbis que cualquier amante del fútbol quiere ver, al menos, una vez en la vida. El AC Milan y el Inter de Milán se enfrentan a las 20:45h en el estadio de San Siro, y puede ser, además, un Derby della Madonnina que marque un nuevo hito económico en la Serie A. Según apunta 'La Gazzetta Dello Sport', el clásico milanés se convertirá en el partido con mayor recaudación de la historia del campeonato italiano.

De hecho, según la información y a falta del cierre definitivo de taquilla, las estimaciones apuntan a unos ingresos superiores a los 8,7 millones de euros, una cifra que superará el récord anterior (de 8.649.494 euros) establecido precisamente en el derbi de la primera vuelta, disputado en el mismo estadio, también conocido como Giuseppe Meazza, con el Inter como local. El objetivo de alcanzar los nueve millones parece cercano, aunque todo indica que la cifra final se quedará ligeramente por debajo.

El lleno está garantizado desde hace días. Más de 75.500 espectadores abarrotarán las gradas de San Siro en un ambiente de máxima expectación.

Además, el medio apunta a que el impacto del partido también será global: entradas compradas desde casi cien países, las 220 plazas de la tribuna de prensa completas, medio centenar de fotógrafos a pie de campo y la retransmisión distribuida en más de 200 países. Un escaparate mundial para la Serie A con San Siro completamente lleno.