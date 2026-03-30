Van der Vaart elogia a Kees Smit: "Puede ser el nuevo Frenkie de Jong, vamos a disfrutar viéndole jugar"

Empiezan a ser habituales las comparaciones de Kees Smit con futbolistas de primer nivel europeo. Todo comenzó con Ronald Koeman, seleccionador de Países Bajos, quien equiparó al joven neerlandés con el azulgrana Pedri y lo situó en el centro de la atención mediática por esta importante comparación con el futbolista canario.

"Tengo que tener cuidado con lo que digo, pero entrené a Pedri en el Barcelona y veo cosas de él en Kees Smit. Los giros, el uso de ambos pies, la visión de juego... es lo que vi en Pedri en aquel entonces. Lo que está demostrando a tan corta edad es impresionante". "Si consigue la mitad de lo que ha conseguido en su carrera Pedri, todos en Holanda estaremos contentos", agregó.

UEFA

Pero no ha sido la última. Y es que Rafael Van der Vaart no tiene ninguna duda que Kees Smit apunta a ser el relevo de Frenkie de Jong en la selección de Países Bajos. El exjugador de Ajax, Real Madrid o Betis se deshizo en elogios hacia la joven perla del AZ Alkmaar, que este domingo debutó con la absoluta en el amistoso frente a Noruega (2-1).

Smit salió de inicio y disputó setenta minutos. Tras el encuentro, Van der Vaart analizó su actuación en ‘ESPN’: "Estaba nervioso y no jugó un partido brillante, pero en general fue un buen debut. Y a ver quién logra hacer eso. Creo que hay pocos jugadores que, al ser incluidos en la convocatoria por primera vez, sean titulares de inmediato".

Kees Smit, durante un partido del AZ Alkmaar / 'X'

El excentrocampista considera que el joven tiene un papel importante en el futuro del combinado neerlandés: "Es bueno y lógico que esté con la selección, porque Smit es un talento único que hay que cultivar y cuidar para que tome el relevo". "Tiene el potencial para convertirse en el nuevo Frenkie de Jong. Vamos a disfrutar mucho viéndole jugar", añadió.

Noticias relacionadas

Kees Smit ha disputado esta temporada 40 partidos con la camiseta del AZ Alkmaar, firmando un balance de cuatro goles y ocho asistencias. Sus cualidades lo convierten en uno de los centrocampistas más interesantes y con mayor proyección del panorama actual. Su rendimiento no ha pasado desapercibido y ya ha despertado el interés del Real Madrid, aunque el neerlandés ha dejado en varias ocasiones guiños hacia el FC Barcelona.