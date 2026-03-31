Van der Vaart desata la polémica en Marruecos: "Quien no rinde aquí, va allí"

No suele dejar a nadie indiferente Rafael Van der Vaart cuando da una entrevista. El exfutbolista neerlandés, de hecho, volvió a colocarse en el centro de la controversia. Con pasado en España por el Real Madrid y Betis, aunque ahora habitual comentarista, 'Rafa' un intenso debate tras unas declaraciones que han generado especial malestar en Marruecos.

Porque su reflexión, pronunciada en 'NOS', puso en evidencia la discusión sobre los futbolistas con doble nacionalidad y sus decisiones a nivel internacional. El origen de la polémica está en el caso de Rayane Bounida, joven talento del Ajax que recientemente decidió representar a Marruecos en lugar de Bélgica.

La Selección de Marruecos con el Príncipe Mawlay, tras la final de la Copa África / @equipedumaroc

Una elección que no es aislada y que se ha repetido en los últimos años con jugadores de ascendencia norteafricana. Van der Vaart fue tajante al analizar esta tendencia: “No quiero parecer demasiado duro, pero muchos jugadores marroquíes que no terminan de rendir aquí acaban optando por Marruecos”.

El neerlandés fue más allá al personalizar su argumento y mencionar a Hakim Ziyech, internacional marroquí nacido en Países Bajos. “En su momento, me habría gustado que al menos uno, como Ziyech, se quedara”, añadió, dejando entrever su frustración por la fuga de talento que, a su juicio, podría haber reforzado a la selección neerlandesa.

En esa línea, Van der Vaart proyectó su mirada hacia el próximo Mundial y minimizó las opciones de Marruecos en un hipotético cruce con Países Bajos: “Si aspiras a llegar a semifinales y pelear por el título, como a veces hace Holanda, no creo que Marruecos deba preocuparte demasiado”.

El contexto competitivo añade más interés al debate. La selección neerlandesa continúa con su preparación y afronta nuevos compromisos amistosos antes del torneo, donde compartirá grupo con Japón, Túnez y el vencedor del repechaje entre Suecia y Polonia. Marruecos, por su parte, tendrá un camino exigente en el grupo C, con Brasil, Escocia y Haití como rivales competición a la que llegará como vigente campeona de África tras otra notoria polémica con Senegal.