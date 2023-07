Van der Sar sale de la UCI

"¡Espero ir a casa la próxima semana y dar el siguiente paso de mi recuperación!”, ha escrito en sus redes sociales Es la primera comunicación directa del exportero neerlandés desde que sufrió un derrame cerebral en Croacia el 7 de julio

El exportero neerlandés Edwin van der Sar ya está fuera de la sala de cuidados intensivos del hospital en el que permenece ingresado y confía en regresar a casa la semana pque viene ya recuperado de la hemorragia cerebral que sufrió.

“Feliz de compartir de que ya no estoy en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, sigo en el hospital. ¡Espero ir a casa la próxima semana y dar el siguiente paso de mi recuperación!”, escribió Van der Sar en Instagram junto a una foto en la cama del hospital, abrazando a su esposa, Annemarie.

First of all, we want to thank everyone for all the great and supportive messages.



I’m happy to share that I’m no longer in the intensive care unit. However, I’m still in hospital. I hope to go home next week and take the next step in my recovery! pic.twitter.com/3LSNC72ki0