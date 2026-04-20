Deniz Aytekin se retira como árbitro profesional

El fútbol alemán ha dicho este fin de semana adiós a uno de sus árbitros más reconocibles. Deniz Aytekin dirigió este domingo el el último partido de su carrera profesional antes de su retirada definitiva al término de la temporada. Fue el Schalke 04 - Preußen Münster de la segunda división de Alemania, la 2. Bundesliga, en el Veltins Arena de Gelsenkirchen, estadio del Schalke.

A sus 47 años, Aytekin pone fin a una extensa carrera con más de 250 encuentros en la Bundesliga y con varios premios al mejor árbitro de la temporada en su país (2019, 2022 y 2024).

El colegiado también tuvo presencia recurrente en partidos internacionales, designado por parte de UEFA y FIFA. En la Champions League, se recuerda su partido del 8 de marzo de 2017 entre el FC Barcelona y el París Saint Germain en el Camp Nou, partido que significó la remontada del Barça ante el conjunto parisino en la vuelta de los octavos de final de la competición.

Deniz Aytekin, en el Barça - PSG de la Champions / JAVI FERRANDIZ

El PSG, que en aquel momento estaba entrenado por Unai Emery, ganó al Barça por 4-0 en el encuentro de ida, y fue en la vuelta cuando los de Luis Enrique ganaron el encuentro por 6-1 pasando a la siguiente ronda. En 2022, Aytekin anunció su retiro del fútbol profesional tras varias temporadas de su presencia en Europa marcadas por ese partido.

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Su último servicio en Schalke tuvo un tono especial. Antes del encuentro, la afición local desplegó pancartas de homenaje y, tras el triunfo por 4-1 del conjunto minero, tanto el club como la grada reconocieron la figura del colegiado.