Deniz Aytekin se despide del arbitraje en el Allianz Arena

El fútbol alemán ha dicho este fin de semana adiós a uno de sus árbitros más reconocibles. Deniz Aytekin dirigió este sábado, en la última jornada de la Bundesliga, el último partido de su carrera profesional. Fue el Allianz Arena, y dirigió el Bayern de Múnich - Colonia (5-1), con un equipo bávaro ya campeón del título.

A sus 47 años, Aytekin pone fin a una extensa carrera con más de 250 encuentros en la Bundesliga tras 18 años en la élite del fútbol alamán y con varios premios al mejor árbitro de la temporada en su país (2019, 2022 y 2024).

"El último partido como árbitro. Querido Deniz Aytekin, ¡felicidades por tu carrera como juez! Te deseamos todo lo mejor para tu futuro tras el pitido final del partido de hoy", escribió el Bayern en sus redes sociales.

El colegiado también tuvo presencia recurrente en partidos internacionales, designado por parte de UEFA y FIFA. En la Champions League, se recuerda su partido del 8 de marzo de 2017 entre el FC Barcelona y el París Saint Germain en el Camp Nou, partido que significó la remontada del Barça ante el conjunto parisino en la vuelta de los octavos de final de la competición.

Deniz Aytekin, en el Barça - PSG de la Champions / JAVI FERRANDIZ

El PSG, que en aquel momento estaba entrenado por Unai Emery, ganó al Barça por 4-0 en el encuentro de ida, y fue en la vuelta cuando los de Luis Enrique ganaron el encuentro por 6-1 pasando a la siguiente ronda. En 2022, Aytekin anunció su retiro del fútbol profesional tras varias temporadas de su presencia en Europa marcadas por ese partido.

En Múnich, Aytekin dirigió su partido profesional número 254 (el 656 de su carrera) y recogió los elogios de la afición alemana por su trayectoria.

El alemán se emocionó tras el pitido final y recibió el cariño y los abrazos de los futbolistas.

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Antes del partido, Aytekin se mostró muy emocionado, secándose algunas lágrimas en la banda y frente a las cámaras de 'Sky Sports'. "Es un momento realmente difícil", dijo.