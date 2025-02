Demichelis explicó la ausencia de Ramos en la derrota contra Mazatlán

Después del debut de Sergio Ramos el sábado pasado en la victoria contra San Luis por 1-0, las redes hirvieron con mensajes sobre la supuesta intención del jugador de no jugar en el siguiente encuentro contra Mazatlán. Tras la derrota, el entrenador Demichelis salió a desmentir estos rumores. "No empiecen con que Sergio no quiso venir. Él tenía que hacer tres semanas de preparación antes de jugar con nosotros como mínimo y por su jerarquía hizo dos", aclaró el entrenador.

Sergio Ramos no viajó a Mazatlán para disputar la novena jugada del torneo Clausura del fútbol mexicano, donde su equipo perdió por la mínima. El conjunto de Demichelis encajó un solo gol de Anderson Duarte que sirvió para dar la primera victoria de su equipo en los últimos cinco partidos. Un gran Hugo González en la portería sentenció el partido y no dio tregua al equipo de Ramos, que padeció por su ausencia. "Nos faltó Sergio, pero era una locura hacerlo jugar hoy porque viene de nueve meses sin jugar. No podemos alinearlo en tres partidos seguidos, cuando esté bien lo hará" explicó el entrenador tras la caída de su cuadro, que es noveno en la clasificación.

La derrota del Monterrey, que se encuentra al borde de salir de la zona de repesca que ocupan los clasificados entre el séptimo y el décimo lugar, da por finalizada la secuencia de dos victorias seguidas del equipo. El antiguo central del Bayern Múnich alemán explicó el porqué de la derrota: "Nos vamos tristes porque dominamos la posesión, pero no concretamos. En el primer tiempo en dos llegadas del rival nos hacen un gol y en la segunda parte el arquero nos ataja las que tuvimos", sentenció Demichelis.

El Monterrey volverá a la acción este domingo 2 de marzo cuando recibirá al Santos Laguna en la décimo jornada del Clausura, duelo en el que Ramos apunta a salir como titular.