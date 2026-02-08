Dembélé vuelve a ser el del Balón de Oro

Necesitaba Ousmane Dembélé una noche como esta. La pedía a gritos, vaya. En la que está siendo su temporada de coronación, los problemas físicos no le estaban dando tregua y andaba falto de continuidad. Pues bien, de la misma forma que el inicio de 2025 sirvió como punto de inflexión, este 2026, por ahora apunta maneras: doblete de ensueño y asistencia en la sonrojante goleada del París-Saint Germain al Olympique de Marsella en el clásico del fútbol francés (5-0).

'Le Classique'. Qué mejor que el propio nombre para definir cómo suele ir el clásico del fútbol francés. La única mancha en el expendiente reciente de los de Luis Enrique fue el 1-0 en el Vélodrome el pasado 22 de septiembre, velada en la que se celebró, precisamente, la gala del Balón de Oro en el Théâtre du Châtelet.

Esa noche quedó en el olvido. Se encargaron de ello los muchachos de Lucho, cuya intención no era otra que la de recuperar el liderato tras el triunfo de un Lens que no baja el pistón. Y terminaron humillando a un OM que cae hasta la cuarta posición, a 12 puntos del PSG y eliminado de la Champions League.

Humillación

La diferencia es abismal. Apabullante. Un 5-0 que pudo ser mucho más abultado. Y es que los de De Zerbi ni se presentaron en el Parque de los Príncipes. Los parisinos se pusieron 2-0 arriba sin prácticamente despeinarse. No tuvieron piedad de su rival, que acabó encajando una sonrojante manita que evidencia la brutal superioridad del 'rey' en Francia.

Lo dicho. Ousmane Dembélé volvió a ser el del Balón de Oro. El '10', que apenas registraba cuatro dianas hasta enero, se apunta seis desde que empezara el 2026. Marcó el 1-0 a placer, asistido por un excelso como siempre Nuno Mendes, pero el segundo tanto fue una auténtica delicia. Un gol al alcance de muy pocos.

Destrozó a Balerdi con un quiebro con la zurda e hizo lo propio con Medina con un recorte con la diestra y fusiló la meta de Rulli. Un Medina, por cierto que se anotó el 3-0 en propia.

Debut de Dro

Kvaratskhelia, asistido por Dembélé, y Kang-in Lee redondearon una goleada que terminó en manita parisina. El Parque de los Príncipes dio un cálida bienvenida a Dro, el refuerzo invernal del equipo, en la previa del encuentro y disfrutó de unos 15 minutos de su talento.

El exculé debutó y se ubicó como interior derecho, aunque fue flotando por la medular, mostrándose participativo con balón y acercándose a la base para contribuir en la salida.