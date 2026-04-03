Dembélé, a ritmo de Balón de Oro

El Balón de Oro ha vuelto a hablar en el césped. De pocas palabras, Ousmane Dembélé se limita a demostrar las razones por las que France Football le dio el galardón de la campaña pasada. Esta vez, el verdugo fue un Toulouse (3-1) que sucumbió ante dos dianas suyas -la primera, obra de arte- y que no pudo evitar que el PSG siga siendo más líder que nunca en la Ligue 1.

El 'Mosquito' volvió de un parón de selecciones en el que estuvo presente, como titular, en el triunfo de la selección francesa contra Brasil en Estados Unidos (1-2), asistiendo incluso a Mbappé para abrir la cuenta. Ante Colombia, partido que también se llevaron (1-3), se quedó todo el duelo en el banquillo.

Por tanto, llegar descansado le sirvió tras un marzo en el que solo fue titular durante la eliminatoria de Champions ante el Chelsea, reservándose en Ligue 1 con dos suplencias -incluida la de la derrota ante el Mónaco-.

Los jugadores del PSG celebrando el gol de Dembélé / EFE

Luis Enrique le alineó en zona ofensiva junto a Kvaratskhelia y Doué, pero fue Ousmane el encargado de liderar la ofensiva de su equipo, ávido de un triunfo que les separe del Lens, su más inmediato perseguidor por el liderato. Y vaya si lo hizo: al minuto 23' Dembélé se encargó de abrir la lata con sendo remate de pierna zurda desde la frontal, en el aire, dejando sin respuestas a Restes bajo palos.

No obstante, la ifesta parecía que iba a ser incompleta. Nicolaisen recogió un mal despeje de Safonov en el área y, de cabeza, plantó el 1-1 que dejaba con muchas dudas el Parque de los Príncipes. Eso sí, no duró mucho tiempo: porque solo cinco minutos le tomó al PSG volver a ponerse en ventaja. Un córner en el área fue rematado por Kvarastkhelia, sirviendo la pelota en línea de gol a un 'Dembouz' que solo tuvo que empujarla para sembrar el segundo antes del descanso. Gonçalo Ramos, en tiempo añadido, remató la faena con el 3-1 definitivo.