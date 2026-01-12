Dembélé rechaza la propuesta del PSG: quiere cobrar el doble

Ousmane Dembélé cerró la pasada temporada en la cima del fútbol mundial. El PSG firmó un curso histórico al conquistar el sextete (septete si se incluye la reciente Supercopa de Francia) y levantar por fin la ansiada 'orejona', la Champions League. El extremo francés fue una de las piezas clave de ese éxito: Balón de Oro, premio The Best y MVP de la última edición de la Champions, con unos números sobresalientes de 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos.

Según informa 'Foot Mercato', el club parisino le trasladó a finales de año una oferta de renovación al ex del FC Barcelona. El extremo, con contrato vigente hasta junio de 2028, rechazó en un primer momento la propuesta, que rondaría los 30 millones de euros por temporada. El motivo sería económico: el internacional francés aspira a duplicar el salario planteado por la entidad.

Tal y como apunta la citada fuente, las posturas están actualmente alejadas y ambas partes están lejos de llegar a un acuerdo. La duración de su contrato juega a favor del futbolista y de su entorno, que no tendrían prisa por cerrar un acuerdo y estarían dispuestos a apretar en la negociación para alcanzar esa cifra salarial.

Dembélé, protagonista del PSG y del Revie of the Year de Laureus / LAUREUS

Este pasado mes de octubre, el jugador hablaba sobre su futuro afirmando que en el club capitalino se sentía "bien. Estoy recuperando la forma poco a poco. (...) Mientras tenga hambre, estaré en el PSG. Estoy feliz de celebrar mi partido número 100 con el club marcando un gol. Espero seguir en esta línea".

En lo deportivo, la temporada no ha estado exenta de contratiempos. El atacante se perdió varios encuentros por dos lesiones distintas: una en el muslo en septiembre y otra en el gemelo en noviembre. Aun así, el arranque de 2026 ha sido prometedor. Fue titular y marcó en el derbi parisino ante el Paris FC en la primera semana de enero y volvió a ver puerta disputando los 90 minutos en la conquista del 'Trophée des Champions' frente al Olympique de Marsella en Kuwait.