Dembélé se pronuncia sobre su futuro: "Estaré comprometido al 100% con el PSG"

Ousmane Dembélé persigue un hito al alcance de muy pocos futbolistas en toda la historia: ganar su segundo Balón de Oro. El delantero francés, que arrastraba molestias, se apunta a la final de la Champions para ayudar al PSG a conquistar la segunda Orejona consecutiva y ganar puntos en la carrera por convertirse de nuevo en el mejor jugador del mundo, también con el Mundial con Francia en el horizonte.

Pero más allá de lo deportivo, sufrían en el Parque de los Príncipes por la continuidad de su gran estrella, esa a la que ha logrado explotar Luis Enrique a base de trabajo y disciplina. Con contrato hasta 2028 pero con dudas sobre una posible marcha del PSG, Dembélé se pronunció al respecto en una entrevista con 'RMC Sports'.

Fue Jérôme Rothen quien le preguntó si todavía se veía como jugador del PSG en los próximos años. "Sí, claro que sí. Todavía me quedan dos años de contrato, hasta 2028. Y las cosas van muy bien en el club; me llevo muy bien con todos, con el cuerpo técnico, los jugadores, el presidente", respondió.

Ousmane Dembele del PSG durante el partido ante el Stade Brest / EFE/EPA/MOHAMMED BADRA

Comprometido al 100%

"Estaré comprometido al 100% la próxima temporada", insistió Ousmane, que también fue cuestionado por una posible renovación con la entidad parisina que le coloque a la altura de los mejores del mundo a nivel contractual. "Ya veremos si el PSG me ofrece un contrato", bromeaba entre risas el 'Mosquito'. Y añadía: "Pero no, por supuesto que no, estoy feliz en el club y espero que siga así por mucho tiempo".

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Sea como sea, se centra ahora Dembélé en llegar a las mejores condiciones físicas a la gran final de la Champions. En año de Mundial pesa y mucho el desarrollo de la competición de cara al Balón de Oro, pero conquistar dos Orejonas consecutivas tendría su valor, teniendo en cuenta además que Francia -lógicamente Dembélé ha sido convocado por Deschamps- es una de las candidatas a proclamarse campeona del mundo en Estados Unidos, México y Canadá.