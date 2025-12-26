Dembelé destrona a Marchand y coge el relevo de Mbappé: elegido deportista francés del año

Ousmane Dembélé culmina su 2025 dorado siendo también galardonado en su país. El atacante del París Saint-Germain ha acabado con el dominio los últimos dos años del nadador Léon Marchand y ha ganado el premio 'campeón de campeones' que entrega el diario deportivo 'L'Équipe' al mejor deportista francés de cada año.

Balón de Oro y figura decisiva en la primera conseución de la Champions League de la historia del PSG, Dembélé encabezó la votación realizada entre los redactores del diario, imponiéndose a Marchand, que quedó segundo tras ganar las dos ediciones precedentes. Completaron el podio el navegante Charlie Dalin y el fondista Jimmy Gressier.

El exfutbolista del Barcelona agarra así el relevo de Kylian Mbappé, que había sido el último futbolista en ganarlo, en 2022, y es el sexto jugador de fútbol en lograrlo desde que el premio se instauró en 1946.

Antes que él lo consiguieron Raymond Kopa, en 1955 y 1958; Michel Platini, en 1977 y 1984; Alain Giresse, en 1982; y Zinedine Zidane, en 1998.

Sus 35 goles en todas las competiciones fueron determinantes para que el PSG dirigido por Luis Enrique, que lo reconvirtió en delantero centro tras años actuando como extremo, conquistara seis títulos este año natural en la primera temporada sin Mbappé en el equipo capitalino.

Ferrand-Prévôt, mejor mujer

En el apartado femenino, el premio fue para la ciclista Pauline Ferrand-Prévôt. A sus 33 años, la vencedora del Tour de Francia sumó su cuarta designación, cinco años después de la anterior, en una categoría independiente para mujeres que comenzó a entregarse en 2012, tras un largo periodo con un único ganador global.

Además del Tour, la francesa añadió a su historial la París-Roubaix, su segunda clásica, once años después de haberse impuesto en la Flecha Valona.

Ferrand-Prévôt releva en el palmarés de 'L’Équipe' a la triatleta Cassandre Beaugrand y se impuso en la votación a la tenista Loïs Boisson, una de las grandes revelaciones del último Roland Garros.