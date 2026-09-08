BALÓN DE ORO
Dembélé da sus tres nombres para el Balón de Oro... ¡y deja fuera a Lamine Yamal!
El vigente campeón no se incluye a sí mismo entre los candidatos a ganar el prestigioso premio que se entregará el próximo lunes 26 de octubre en Londres
El próximo lunes 26 de octubre tendrá lugar la ceremonia del Balón de Oro 2026 en el London Palladium de Londres, que acogerá la 70ª edición del prestigioso premio. Allí se conocerá quién sucede a Ousmane Dembélé como mejor jugador del mundo.
Será una velada especial que se trasladará por primera vez a la capital inglesa, en homenaje a Stanley Matthews, primer ganador de la historia, en 1956. Y hoy, martes 8 de septiembre, France Football y UEFA desvelarán los 30 finalistas del prestigioso premio individual que reconoce al mejor jugador del mundo.
La edición de este año será especialmente atractiva por lo reñida que está la carrera para conquistar el galardón: Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane, Fabián Ruiz, Michael Olise o Leo Messi son algunos de los nombres que han estado en las quinielas durante los últimos meses.
El vigente ganador, Ousmane Dembélé, compartió sus impresiones sobre la identidad del futuro ganador en una entrevista con France Football, donde afirmó que, a su juicio, "el Balón de Oro seguirá en manos de un jugador del Paris Saint-Germain".
"Kvara, Harry Kane y Kylian Mbappé"
Al ser cuestionado por sus tres favoritos, sin especificar un orden, el jugador parisino mencionó a su compañero de equipo Khvitcha Kvaratskhelia, Harry Kane y su compatriota y amigo Kylian Mbappé. Sorprendió que dejase fuera del podio a un Lamine Yamal al que sí mencionó, además de a Olise, Fabián o Pacho.
"¿Mis tres favoritos? Un poco revueltos: Kvara, Harry Kane, que tuvo una temporada buenísima, y creo que Kylian Mbappé. ¿Yo? ¡Para nada! Nunca me pongo en esas situaciones. Nunca voto por mí mismo. Si tuviera que votar, no lo haría. Y hay muchos más. Michael Olise podría estar entre ellos porque tuvo una temporada increíble. Fue el mejor jugador de la Bundesliga. Lamine Yamal también. Fabián Ruiz, Pacho… Solemos olvidarnos de él, de Pacho. Espero que no nos olvidemos de él este año, porque se lo merece", argumentó.
Él, a diferencia de su compatriota y amigo Kylian Mbappé, no votaría por sí mismo.
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