Dembélé, ¿castigo o descanso?

Ousmane Dembélé no estará con el Paris Saint-Germain en el próximo compromiso de Ligue 1 ante el Lille y no volverá a entrenarse con el grupo hasta el próximo lunes 31 de agosto. El propio club parisino confirmó que el delantero disfrutará de unos días de descanso “en acuerdo con el entrenador y la dirección deportiva”.

La versión oficial del PSG es clara. Se trata de una medida de descanso y gestión física. Sin embargo, la decisión ha generado algunas dudas en Francia por el momento en el que llega y por las circunstancias que han rodeado al delantero en los últimos días.

Dembélé en acción con el PSG esta temporada / PSG

Y es que Dembélé fue sustituido al descanso en el estreno liguero ante el Rennes, después de una primera parte en la que el PSG se marchó al vestuario con un 2-0 en contra. Luis Enrique decidió mover el equipo y dio entrada a Ferran Torres y Mika Godts por Dembélé y Kvaratskhelia. Además, tras el encuentro se habría producido una conversación entre Dembélé y Luis Enrique que, según algunos medios franceses, tuvo momentos de tensión.

Otras informaciones, sin embargo, apuntan a que la decisión de conceder descanso al jugador fue consensuada entre el futbolista y el técnico y niegan que se trate de un castigo.

El contexto también ha alimentado las especulaciones. Según las informaciones publicadas estos días, Dembélé quería tener un papel importante ante el Aston Villa en la Supercopa de Europa y se había preparado durante sus vacaciones con la intención de llegar en las mejores condiciones posibles. Finalmente, el 'Mosquito' comenzó aquel encuentro en el banquillo y entró tras el descanso.

Un descanso más que habitual

Dembélé tendrá unos días más de parón antes de reincorporarse al trabajo colectivo. Asimismo, el descanso de Dembélé tampoco supone una novedad en París. Luis Enrique ya ha recurrido anteriormente a la gestión de minutos y cargas del atacante para dosificarle durante temporadas especialmente exigentes.

Noticias relacionadas

Así que por ahora, el PSG mantiene que Dembélé simplemente disfruta de unos días de descanso. El lunes está previsto que el ganador del Balón de Oro vuelva a trabajar con sus compañeros y pueda dejar atrás el ruido de estos últimos días para centrarse de nuevo en el terreno de juego.