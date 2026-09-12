Dembélé, sobre el Balón de Oro: "Soy competitivo, así que mi objetivo es volver a ganarlo"

Ousmane Dembélé ya sabe lo que significa ganar el Balón de Oro y, sobre todo, lo que implica defenderlo. El delantero del PSG reconoce que desde que recibió el premio está sometido a un mayor escrutinio. "Ganar este trofeo no te hace inmune a las críticas. En absoluto. Todo lo contrario. No me importa que me critiquen. En el fútbol siempre hay críticas. Y más aún cuando ganas el Balón de Oro", explica en una entrevista en France Football.

El francés sabe que ahora debe justificar cada temporada aquel reconocimiento. "Hay que demostrar por qué se ganó el Balón de Oro. Después, hay que rendir al máximo, sobre todo en la Champions y en el Mundial". "Tienes que demostrar cada temporada que no te eligieron por casualidad. Pero en agosto, empiezas de cero. No olvidas el pasado, pero lo dejas a un lado y piensas en el futuro. Cuando vives esa experiencia, quieres que continúe", añade.

Dembélé, Ferran y Dro, tres exazulgranas en París / X

Dembélé también reconoce que ganar el premio puede afectar al ego del futbolista. "Es normal que se te suba a la cabeza después de ganar el trofeo individual más importante. Pero tienes que trabajar en ti mismo para volver a la realidad. Pase lo que pase, quiero seguir siendo la misma persona, no olvidar de dónde vengo, no olvidar que todos mis compañeros me ayudaron a tener tanto éxito. Y a ser tan generosos. Tanto dentro como fuera de la cancha. Hay que tener cuidado".

Los favoritos de Dembélé

Cuando le preguntan quién ganará este año, Dembélé no duda: "Se quedará en manos de un jugador del PSG". Y cuando le piden sus tres favoritos, responde: "Pondría a Harry Kane, que tuvo una temporada muy, muy buena. Y también a Mbappé", después de mencionar inicialmente a Kvaratskhelia. Además, amplía su lista. "Michael Olise también tuvo una temporada increíble. Lamine Yamal. Hay muchísimos. Fabián Ruiz. ¡Pacho! Tendemos a olvidarnos de él. Espero que no nos olvidemos de él este año. Se lo merece", agrega.

Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé, ganadores del Balón de Oro el año pasado. / EFE

No obstante, el francés asegura que su objetivo es volver a levantar el premio, aunque sin convertirlo en una obsesión. "Soy competitivo, así que mi objetivo es volver a ganarlo. Pero, como dije, tampoco estoy obsesionado con ello. A veces lo comento con mis allegados: decimos que este año va a ser difícil, que el Balón de Oro es impredecible, pero ya veremos".

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Y, pese a todo, el trofeo sigue ocupando un lugar especial en su vida. "Delante del televisor. Lo veo prácticamente todos los días. Me gusta verlo. Las primeras semanas es impresionante, tienes muchos recuerdos de esa noche, y luego te acostumbras", explica sobre dónde guarda su primer Balón de Oro.