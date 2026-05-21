Dembélé se apunta a la final de la Champions: "Estaré listo"

Ousmane Dembélé hizo saltar las alarmas en la pasada y última jornada de la Ligue 1 McDonald's al pedir el cambio antes de cumplir la media hora de juego por lesión. El francés se retiró del terreno de juego y se dirigió directamente a los vestuarios.

Según el comunicado médico del PSG, el pasado Balón de Oro fue sustituido "por precaución debido a una distensión muscular en la pantorrilla derecha", manteniéndose en reposo y bajo tratamiento para mejorar la lesión. A menos de 10 días para la final de la UEFA Champions League, el francés ha concedido una entrevista a 'RMC Sport' en la que ha querido dar tranquilidad a los aficionados parisinos y ha confirmado que estará recuperado para el partido ante el Arsenal el 30 de mayo en Budapest (Hungría).

"Estoy muy bien. Tuve un pequeño susto contra el Paris FC, pero estoy bien y estaré listo para la final", dijo Dembélé en el programa 'Rothen s'enflamme'.

El extremo dijo que cree que estará "listo" y al "100%" para la final: "No tengo ninguna duda al respecto, espero estar en el campo el 30 de mayo, si el entrenador me elige".

Durante la entrevista, el ex de Borussia Dortmund o FC Barcelona afirmó que a lo largo de su carrera ha aprendido a comprender su cuerpo y a manejar estos episodios lo mejor posible: "He tenido tantos sustos menores o lesiones graves en mi carrera, ya sea aquí en el PSG o incluso antes, especialmente con los partidos importantes que se avecinan, especialmente esta final, preferí parar y, sobre todo, no correr ningún riesgo".

A nivel individual, Dembélé no se cerró a soñar con un segundo Balón de Oro, pero aseguró que en su cabeza la prioridad son ahora los éxitos colectivos

"Lo más importante es ganar la Liga de Campeones y mi objetivo es hacer un muy buen Mundial. Después es verdad que cuando ganas una vez el Balón de Oro, quieres ganar más. Pero ahora pongo más prioridad en lo colectivo", afirmó el '10'.

Noticias relacionadas

"En cada balón y en cada partido quiero dar lo mejor de mí mismo y de ser un ejemplo. Ese es la conversación que he tenido con Luis Enrique. Y estos dos últimos años me ha ido bien así. El entrenador me dijo que tendría un rol importante en el equipo y me enseñó el ejemplo. Yo quiero seguir respondiendo, en los partidos importantes y los menos importantes. Quiero seguir haciendo goles y dando asistencias", añadía.