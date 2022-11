Dele Alli, de fracaso en fracaso

El jugador inglés no despega tampoco en el Besiktas, al que llegó este verano Fue considerado como una estrella mundial cuando debutó con el Tottenham a los dieciocho años

Bamidele Jermaine Alli, más conocido como Dele Alli, sigue su particular bajada a los infiernos. El que fuera auspiciado como una estrella cuando debutó con el Tottenham a los 18 años y asombró en la Premier, es hoy un jugador vulgar y criticado en el Besiktas, que lo incorporó este verano y donde se esperaba que se rehabilitase.

El Everton tomó la decisión de cederlo al conjunto turco tras una temporada decepcionante del jugador, que con 26 años se había estancado.

El nuevo técnico del equipo turco, Senol Gunes, ya le mandó un claro mensaje a Dele Alli antes del partido ante el Galatasaray: "El partido no puede afectar a los jugadores, ahora ya tengo buena comunicación con ellos", informó el técnico, que luego apostilló que "aun no lo he logrado con Dele Alli".

El entrenador fue claro: "No me estoy refiriendo a él en términos de jugador, aunque está por debajo de las expectativas en términos de eficiencia", añadió Gunes, quien parece ya harto con la actitud de díscolo futbolista británico, que siempre ha tenido un carácter muy controvertido.

Los números del jugador inglés son casi irrelevantes. Solo ha marcado un gol y no ha dado ninguna asistencia en lo que va de temporada y la decepción en el Besiktas es cada día mayor. Solo ha jugado siete partidos desde que llegó y de seguir así es casi imposible que el equipo turco active la opción de compra.