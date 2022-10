El delantero del PSV que imita los números de Haaland

Cody Gakpo ha participado en 22 goles de su equipo, los mismos que Haaland con el City A sus 23 años, el jugador ya atrae la atención de los grandes de Europa

Cualquier persona que mire los números de Erling Haaland esta temporada se sorprendería. El noruego no ha decepcionado en su primera temporada en la Premier League. Al contrario, cumple y hasta supera las expectativas puestas sobre él tras su fichaje por el City proveniente del Borussia Dortmund. Haaland ha participado en 22 goles del equipo de Guardiola, lo que se traduce en 19 goles y tres asistencias.

Lo que mucha gente ignora, cabe destacar, es que no es el único jugador en Europa con esos impresionantes números. Haaland tiene competencia en la Eredivisie: tiene 23 años - uno más que el noruego - y se llama Cody Gakpo. El jugador del PSV ha anotado 12 goles y ha dado 10 asistencias, es decir, también ha intervenido en 22 de los goles de su equipo, que marcha tercero en la liga holandesa con 18 puntos, a dos del AZ, líder de la competición.

El rendimiento de Gakpo, ya internacional absoluto con la selección de los Países Bajos, ha sido clave para el buen accionar del PSV esta temporada. Además de estar a solo dos puntos del liderato en su liga, el equipo marcha segundo en el grupo A de la Europa League. Los de Van Nistelrooy vienen de derrotar al Zúrich a domicilio con un contundente 1-5. De esa victoria, sumada al empate contra el Bodo/Glimt en la primera jornada, vienen los cuatro puntos del equipo. Cabe recordar que tienen pendiente el partido de la jornada dos contra el Arsenal en el Emirates, que se aplazó debido al fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel II.

No es sorpresa el nivel de Gakpo. En la temporada pasada ya fue un pilar importante del PSV. Anotó un total de 21 goles, que con las 14 asistencias que dio, ayudaron al equipo a llegar hasta las semifinales de la Conference League y acabar subcampeones de la Eredivisie, solo dos puntos por debajo del Ajax. Además, el delantero ya cuenta para Van Gaal y ha aportado a que el seleccionado de los Países Bajos clasifique a la Final Four de la Nations League. Salvo sorpresa, también estará en la lista final de la 'Oranje' para el Mundial de Catar. Por todo esto, el Manchester United ya está detrás del jugador, no lo pierden de vista y podrían ir a por él durante el próximo verano.