Dejan Lovren se retira como internacional de la selección de Croacia

El jugador ha subido un emotivo comunicado a sus redes anunciando que deja la selección El croata juega en el Olymique de Lyon

Dejan Lovren, jugador croata del Olympique de Lyon, ha anunciado su retirada de la selección. Mediante un comunicado que ha hecho público en sus cuentas de redes ha anunciado que, después de 14 años, va a dejar de vestir la camiseta de su combinado nacional.

Lovren debutó con la selección croata en 2009 y ha jugado un total de 78 partidos con la camiseta de cuadros. Durante su carrera ha cosechado una plata en el Mundial de 2018 y un bronce en el de este pasado 2022, es decir, dos buenísimas actuaciones mundialistas.

En el pasado Mundial de Qatar tuvo minutos en 6 de los 7 partidos que jugó Croacia, así que la selección pierde una pieza muy relevante.

Lovren abre el comunicado hablando de lo difícil que ha sido tomar esta decisión: "Este anuncio no es fácil para mi y estoy escribiendo esta carta tratando con todas mis fuerzas de no llorar, pero espero que a estas alturas sepáis ya que soy un hombre con corazón y que no esconde sus sentimientos".

Sin embargo, a pesar de que es una decisión muy triste sabe que es el momento: "Ha llegado la hora de decirle adiós a la selección croata, aunque siempre seré un gran seguidor de Vatreni y seguiré al equipo en todos los partidos que vengan".

Este es el punto final a su sueño de infancia: "ponerme la camiseta de la selección era como ponerme la capa de Superman". "Puede que me esté retirando como jugador, pero habéis ganado un nuevo fan".