"Todos los defensas tienen miedo a Lamine Yamal; todos defienden retrocediendo"

El fenómeno de Lamine Yamal trasciende fronteras. El joven jugador del FC Barcelona se ha convertido en toda una estrella del fútbol mundial y, a sus 18 años, ya es uno de los referentes e ídolos de este deporte. El joven azulgrana marca diferencias sin importar el rival, el partido o la competición, y siempre es uno de los focos de atención en los terrenos de juego.

Lamine va mucho más allá de las cifras, pero si nos centramos en los números también es uno de los jugadores más determinantes del planeta. Sin ir más lejos, esta temporada ya ha logrado alcanza las dobles figura, con unos registros de quince tantos y trece asistencias en 31 partidos disputados entre todas las competiciones.

BARCELONA, 07/02/2026.- El delantero del Barcelona Lamine Yamal (i) celebra el segundo gol de su equipo con su compañero Alex Balde durante el partido de LaLiga de fútbol entre el Barcelona y el Mallorca, este sábado en el Camp Nou. EFE/ Quique García. barça . mallorca. liga españa 2025/2026 barça . mallorca. 23. accion. spotify camp nou / Quique Garcí / EFE

Es por ello que, sea quien sea el protagonista de una entrevista, casi siempre surge una pregunta sobre Lamine Yamal. En ese sentido, Aymeric Laporte, en una entrevista con 'RMC Sport', elogió el trabajo y el rendimiento que el joven azulgrana está mostrando en estos primeros años como futbolista profesional en el Barça.

Preguntado por las diferencias entre la España de Luis Enrique y la de Luis de la Fuente, Laporte hizo alusión a Nico Williams y, sobre todo, a Lamine Yamal: "Fueron jugadores que aportaron en el último tercio del campo, lo que no teníamos en la Copa del Mundo 2022".

"Se integra totalmente en la idea de juego de la selección. Es lo que se espera de un jugador exterior como él. Como dijiste, Nico Williams también apareció en el momento adecuado. Los dos desestabilizan fuertemente las líneas defensivas rivales, y eso nos permite aprovechar los espacios que crean, intentando reproducir los 1 contra 1, ganar metros y facilitar la salida de balón. Nos ayuda en nuestra idea de juego, y por eso funciona tan bien", agregó.

Lamine, en el duelo ante el Chelsea / Valentí Enrich

El actual jugador del Athletic Club incidió en la magia y el talento del futbolista azulgrana. "Con el balón en los pies es algo extraordinario. No hay un lateral izquierdo en el mundo que pueda decir ‘vamos, dríblame, veamos si puedes’. Todos tienen miedo, todos defienden retrocediendo, y eso es lo que produce. Es un poco lo que pensaban de Messi cuando hacía 1 contra 1: vamos a ver dónde va a salir, qué va a hacer, si va a recortar, si va a acelerar, si va a parar, si va a retroceder, si va a disparar de lejos, si va a dar un pase limpio al compañero".

Eso sí, cuestionado por la comparación con Leo Messi, Laporte indicó que "todavía no tiene ese nivel". "No, todavía no. Para nada. Pero bueno, tiene un verdadero talento y se nota", señaló.