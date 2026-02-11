Deco no se equivocaba con Luis Díaz

Sin lugar a dudas, Luis Díaz se convirtió este verano en uno de los nombres a seguir, sobre todo después de unas incendiarias declaraciones que dejaban entrever su intención de abandonar el Liverpool y emprender una nueva aventura lejos del fútbol inglés. Sin embargo, cumplir este deseo no fue nada sencillo en un verano muy intenso para el delantero cafetero.

Y es que el club 'red' se mostró firme ante su salida, al menos durante los primeros días, y se convirtió en un duro negociador para dar luz verde a la marcha de Luis Díaz. Aunque seguramente eran conscientes de que su salida era una posibilidad muy real, el Liverpool apretó al máximo para obtener el mayor desembolso económico posible por su traspaso.

Luis Díaz celebra su tanto ante el PSG / Bayern Munich

En ese sentido, Barça y Bayern de Múnich se postularon como los principales interesados en hacerse con sus servicios. Sin embargo, con el paso de los días durante el mercado estival, el interés de los azulgranas fue disminuyendo, principalmente debido a las altas exigencias económicas tanto del Liverpool como del propio futbolista. Inicialmente, era la opción favorita de Deco para reforzar la delantera, pero finalmente la realidad financiera llevó al Barça a decantarse por Marcus Rashford.

Lo cierto es que el fichaje de Luis Díaz no fue precisamente económico. Tras semanas de intensas negociaciones, Liverpool y Bayern Múnich alcanzaron un acuerdo para el traspaso del colombiano por aproximadamente 70 millones de euros, con un salario bruto de 14 millones de euros para el jugador. Cifras elevadas, que solo unos pocos clubes del fútbol europeo pueden asumir en la actualidad.

Pero la inversión ha valido la pena. Meses después de su llegada a Múnich, Luis Díaz ha demostrado que ese desembolso no fue en vano y que los bávaros realizaron una decisión inteligente al ficharlo. El delantero colombiano se ha mostrado determinante en los metros finales del campo, destacando no solo por su velocidad y regate, sino también por su capacidad de generar ocasiones y desequilibrar a las defensas rivales.

Si nos centramos en sus cifras, Luis Díaz alcanzó los 18 goles en sus primeros 30 partidos con el Bayern, a los que se suman otras 12 asistencias, un balance que refleja su impacto inmediato en el equipo. Con estos números, el delantero colombiano se ha convertido en el mejor refuerzo del pasado verano, muy por encima de otros nombres de primer nivel.

De hecho, fue elogiado por el director general del Bayern Múnich, Jan-Christian Dreesen, quien destacó el impacto que genera en el funcionamiento colectivo del equipo, más allá de su capacidad goleadora. “La forma en que marca sus goles y, sobre todo, lo mucho que aporta al equipo en otras situaciones. Es un auténtico torbellino, y la rapidez con la que mueve el balón de un pie a otro es, en mi opinión, simplemente impresionante para todos en el estadio y una enorme contribución a nuestro fútbol ofensivo”, aseguró el dirigente tras el partido ante Hoffenheim.

Harry Kane celebrando con Luis Díaz durante un partido del Bayern / EFE

Está claro que Deco no se equivocaba al valorar el fichaje del delantero colombiano para el FC Barcelona. No obstante, por desgracia, las exigencias económicas impidieron que los azulgranas pudieran contar con Luis Díaz. Aun así, la alternativa que Deco eligió en el mercado tampoco ha decepcionado: Marcus Rashford acumula ya diez goles y trece asistencias en 34 partidos. Normal que Hansi Flick quiera seguir trabajando con el director deportivo portugués...