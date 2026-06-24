A sus 39 años, Lionel Messi sigue empeñado en desafiar el paso del tiempo. El capitán de Argentina está firmando un Mundial sobresaliente, liderando a la Albiceleste con la misma influencia y determinación que en sus mejores años. Su fútbol continúa marcando diferencias y, sobre el césped, la edad parece un dato meramente anecdótico.

En plena competición, el astro argentino celebró este miércoles su 39º cumpleaños rodeado de sus compañeros de selección en la concentración del combinado sudamericano, antes de compartir algunos detalles de la celebración a través de sus redes sociales.

Messi publicó una fotografía en Instagram en la que aparece abrazado a varios integrantes del vestuario junto a una tarta decorada con los colores de Argentina y unas velas con el número 39. “Anoche arrancamos con una linda sorpresa. Gracias!!”, escribió el delantero, acompañando el mensaje con una imagen en la que aparecen, entre otros, Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi y Mario De Stéfano, histórico utilero de la selección.

El futbolista del Inter Miami también compartió un vídeo en el que se le ve trabajando intensamente en el gimnasio de la concentración argentina en Kansas. Unas imágenes que reflejan el compromiso y la ambición intacta de un Messi que ya tiene la vista puesta en el próximo compromiso de la Albiceleste, que este sábado se enfrentará a Jordania en la tercera jornada del Grupo J.

Deco, el Barça y Argentina no se olvidan de Messi

Evidentemente, siendo una de las grandes estrellas del fútbol mundial, a Leo Messi no le han faltado las felicitaciones en el día de su 39º cumpleaños. Entre ellas destacó la del FC Barcelona, que, a través de sus redes sociales, quiso acordarse de una de las mayores leyendas de la historia azulgrana con un mensaje cargado de cariño: "Un año más celebrando la grandeza. ¡Feliz cumpleaños, Leo!".

También tuvo un recuerdo para el argentino Deco. El director deportivo del Barça publicó un mensaje en sus redes sociales acompañado de una imagen de ambos durante un partido solidario. "Feliz cumple, mi amigo", escribió el portugués.

Felicitación Messi / Instagram

Cabe recordar que Deco y Messi coincidieron en el FC Barcelona entre 2004 y 2008, una etapa en la que el rosarino comenzó a mostrar al mundo el extraordinario talento que acabaría convirtiéndole en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

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Por su parte, la Federación Argentina de Fútbol también felicitó a Messi a través de las redes sociales y compartió un comunicado titulado: "El hombre que cambió la historia del fútbol mundial: 39 años de Lionel Messi". Otra muestra del enorme respeto y la admiración que existe hacia el astro argentino, cuya figura trasciende generaciones y fronteras.