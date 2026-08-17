El declive de la Lazio: "Tenemos que luchar contra la dictadura de un hombre que no puede aceptar la derrota"

No son días tranquilos en Roma. La Lazio, uno de los equipos históricos de Italia, está inmerso en una crisis que va más allá de su eliminación este fin de semana en la primera ronda de la Coppa Italia ante el Mantova de la Serie B (0-2), la segunda división del calcio.

La del conjunto celeste es una crisis institucional, económica, deportiva y de ruptura con la afición que lleva meses acumulándose, y que la eliminación en Copa solamente ha hecho llevarla a un nuevo punto crítico.

El partido ante el Mantova era, además, el primer partido oficial del nuevo entrenador, Gennaro Gattuso, que tiene por delante una gran tarea tras su dimisión como seleccionador italiano. La eliminación es especialmente dura porque la Lazio había sido finalista de la Coppa Italia apenas unos meses antes y llevaba 15 temporadas consecutivas alcanzando como mínimo los cuartos.

Gattuso calificó el resultado como un “batacazo” y asumió públicamente la responsabilidad.

"Es un golpe duro. Doy la cara porque es lo correcto, pero ahora es momento de callar y apretar los dientes. Asumo toda la responsabilidad. Sabíamos que teníamos mucho trabajo por hacer. Ahora mismo duele, y debemos pedir disculpas. Seguimos adelante, y desde luego respaldo a estos chicos, que lo están dando todo", comentó el técnico italiano a 'Sportmediaset' tras el choque. "Esto es un buen puñetazo en la cara, lo hemos sentido y esperamos poder trabajar con tranquilidad. Es normal que, fuera, el ambiente no esté contento y esperamos poder cambiar también esto".

Aunque no es lo único. A nivel económico, la Lazio cerró el ejercicio de 2025 registrando alrededor de 20,4 millones de euros de pérdidas y con un endeudamiento financiero neto de 111,3 millones, unos 45 millones peor que al cierre anterior.

Y eso se ha trasladado al mercado. Para esta nueva temporada, las águilas tienen grandes restricciones en el mercado para cumplir con el límite salarial de la Serie A, lo que le ha hecho trabajar bajo mínimos y a "saldo cero" (33 millones de ingresos en 10 bajas y 16 millones de gasto en 16 altas).

Deportivamente, la Lazio terminó novena la pasada temporada en la Serie A, fuera de las posiciones europeas y la salida de Maurizio Sarri fue dura.

Protestas contra la directiva

Además de todo ello, la crisis ha llegado a los despachos, de una manera inusual. La afición ha promovido un boicot y se ha mostrado públicamente en contra de la gestión de Claudio Lotito, a quien se le culpa de usar la entidad para sus intereses. Esta temporada, solo 2.000 aficionados han renovado su abono, mientras que la pasada casi llega a los 30.000.

Los grupos de animación han anunciado que no irán a animar al equipo. Contra el Mantova, el Olímpico solo registró 5.528 espectadores, dejando una imagen realmente pobre en las gradas para un histórico del fútbol italiano. El pasado 2 de julio, unas 30.000 personas salieron a las calles de Roma en contra de la actual directiva.

Tras el partido de Coppa, los grupos de animación de los 'biancocelesti' volvieron a emitir un comunicado en el que afirmaban "haber acabado mal, pero empezamos aún peor".

"Todo esto no debe distraernos de nuestro objetivo, especialmente después de una derrota tan humillante: luchar contra la dictadura de un hombre que no puede aceptar la derrota y no tiene la visión para comprender que ha llegado al final del camino. No son los fichajes lo que nos interesa, sino los posibles compradores; no son los resultados lo que nos importa, aunque queremos ganar a toda costa; no es la promesa de un estadio lo que puede hacernos cambiar de opinión (no nos gusta ese plan de una Curva Norte dividida en dos anillos, lo hemos dicho, ¡y lucharemos enérgicamente contra él porque hay tiempo para cambiarlo!), nos mantenemos firmes en nuestras convicciones: ¡queremos nuestra libertad, y lucharemos por ella hasta la última gota de nuestras fuerzas!", dice el escrito.

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Lo cierto es que la eliminación refleja a la perfección el complejo momento que atraviesa la Lazio, inmerso en un proceso de transformación deportiva que todavía no ha terminado de definirse. El equipo cuenta con una plantilla aún por configurar, mientras que las limitaciones económicas condicionan los movimientos en el mercado. A todo ello se suma un creciente malestar entre la afición, una situación que viene arrastrándose desde hace tiempo.