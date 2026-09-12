Declan Rice, sobre jugar más de 60 partidos por temporada: "Creo que es sostenible"

El fútbol cada vez tiene más partidos. A medida que avanza el tiempo, las competiciones tienen cada vez más equipos, algo que ha provocado mucho rechazo tanto en jugadores como en aficionados.

La opinión general a día de hoy es que son demasiados los encuentros que hay por temporada, pero esto no quiere decir que todo el mundo piense igual, pues algunos jugadores no ven ningún problema en disputar cada vez más partidos.

Este es el caso de Declan Rice, centrocampista del Arsenal que, entre su club y la selección de Inglaterra, jugó 69 partidos la temporada pasada. Tras confirmarse la victoria de los 'gunners' en el debut en Champions contra el Nápoles, un periodista le preguntó si creía que podía volver a jugar tantas veces.

Rice no dudó ni un segundo: "Creo que las últimas seis temporadas, incluso cuando todavía estaba en el West Ham, he jugado más de 60 partidos cada temporada, así que creo que es sostenible, porque he demostrado que puedo hacerlo, simplemente se trata de mantener el nivel y la consistencia de las actuaciones. Para mí, eso es lo principal, aparecer cada semana dejando buena impresión y ayudando al equipo a ganar".

Eso sí, el centrocampista aseguró que ha sido "lo suficientemente afortunado para hacerlo", pero espera repetirlo esta temporada. Lejos de como suele ser habitual, en vez de criticar el actual calendario, Rice respondió que él es capaz de poder mantenerse al máximo nivel pese a la gran cantidad de partidos que se juegan actualmente.

El jugador lleva muchos años jugando una gran cantidad de partidos, y esto le pasó factura durante el Mundial, cuando tuvo problemas en los isquiotibiales. Al ser preguntado por esto, Rice respondió lo siguiente: "La temporada fue muy demandante, estar en lo más alto de la Premier, la Champions, después jugar un Mundial con ese calor, realmente pasa factura. Soy un jugador que siempre quiere estar fresco y dar siempre el 100% cuando me pongo la camiseta de Inglaterra. Hubo momentos en los que me sentí muy bien y otros en los que no tanto".

Esos problemas ya son cosa del pasado, pues Rice ha sido titular en todos los partidos de esta temporada salvo en la Community Shield, donde salió al campo tras el descanso. ¿Será capaz Rice de mantener el ritmo esta temporada?