Decisión tomada de Harry Kane: "Este será mi último gran contrato"

Por si quedaba alguna duda, Harry Kane tiene cada vez más claro dónde quiere continuar su carrera. El delantero inglés, que cumplirá 33 años en julio, afronta el que puede ser el último gran contrato de su trayectoria y todo apunta a que será en el Bayern de Múnich. Después de un verano en el que su nombre llegó a relacionarse con el FC Barcelona, el atacante ha confirmado que las negociaciones para ampliar su vinculación con el conjunto bávaro ya están en marcha.

Kane llegó al Bayern en el verano de 2023 procedente del Tottenham y, en apenas tres temporadas, se ha convertido en una de las grandes referencias del equipo. Sus números explican buena parte de su importancia: suma 146 goles en 149 partidos oficiales con el conjunto alemán y viene de firmar una temporada espectacular, con 61 tantos en todas las competiciones. Además, fue máximo goleador de la Bundesliga por tercer curso consecutivo y ayudó al Bayern a conquistar el doblete de Bundesliga y Copa alemana.

Harry Kane, jugador del Bayern de Múnich / RONALD WITTEK / EFE

El club tampoco ha ocultado su intención de retenerle. El CEO del Bayern, Jan-Christian Dreesen, ya había asegurado semanas atrás que ambas partes estaban “muy interesadas” en prolongar el contrato del delantero, cuyo vínculo actual expira en junio de 2027.

Ahora, el propio protagonista ha dado un paso más. Tras la contundente victoria del Bayern ante el Stuttgart (5-1) en la primera jornada de la Bundesliga, Kane explicó que las conversaciones para renovar ya han comenzado. “La primera reunión fue la semana pasada”, reveló el inglés, que considera que todavía quedan diferentes aspectos por cerrar.

“Esto no es algo que se pueda hacer en una semana o dos. Se trata de los detalles”, explicó Kane. El delantero también puso sobre la mesa la importancia que tiene para él el próximo acuerdo por una cuestión de edad: “Tengo 33 años, así que probablemente este será mi último contrato, al menos mi último gran contrato”.

Pese a todo, el mensaje del internacional inglés fue de tranquilidad y optimismo. “Se ve bastante bien”, aseguró Kane, dejando claro que las dos partes están trabajando para alcanzar un acuerdo. El atacante quiere seguir en el Bayern y el club desea que continúe siendo la referencia de su proyecto.

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Después de haber sido uno de los grandes nombres del mercado y de haber sonado incluso para el Barça, Kane parece cada vez más cerca de prolongar su historia en Múnich. El próximo gran contrato de su carrera, salvo giro inesperado, apunta a llevar su nombre ligado al Bayern durante más años.