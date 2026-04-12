Decisión histórica: Marie-Louise Eta, primera mujer en el banquillo de la Bundesliga masculina

El fútbol alemán vive un momento histórico con el nombramiento de Marie-Louise Eta como entrenadora interina del primer equipo del Union Berlin. A sus 34 años, Eta se convierte en la primera mujer en dirigir desde el banquillo a un equipo en la Bundesliga masculina, un precedente inédito en la competición.

La decisión del conjunto berlinés llega tras la destitución de Steffen Baumgart, después de una racha de resultados irregulares que culminó con la derrota ante el Heidenheim. Ante esta situación, el club ha optado por una solución interna y de carácter temporal, confiando en Eta para hacerse cargo del equipo hasta final de temporada.

Hasta ahora, Eta ejercía como entrenadora del equipo sub-19 del Union Berlín, además de haber estado vinculada previamente al entorno del primer equipo. Su conocimiento de la estructura del club y del desarrollo de jóvenes talentos ha sido uno de los factores que han pesado en la decisión.

No es la primera vez que la técnica alemana rompe barreras en el fútbol profesional. En 2023 se convirtió en la primera mujer en formar parte de un cuerpo técnico en la Bundesliga, trabajando junto a Nenad Bjelica. Durante una sanción al técnico, también asumió de forma puntual funciones en la banda en un partido oficial.

"Me alegra que el club me haya confiado esta exigente responsabilidad. Una fortaleza de Union ha sido y es que, en situaciones como esta, unimos todas las fuerzas de manera conjunta. Estoy convencida de que con el equipo conseguiremos los puntos decisivos", declaró Eta.

El nombramiento responde a una decisión de contexto inmediato y no modifica la planificación del club a medio plazo, que ya contemplaba a Eta como futura entrenadora del equipo femenino de cara a la próxima temporada. Aun así, su presencia al frente del primer equipo masculino supone un paso significativo en la evolución del fútbol profesional y abre la puerta a nuevas dinámicas en los cuerpos técnicos de la élite.

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En lo deportivo, el reto es claro. Debe estabilizar al Union Berlín en el tramo final del campeonato. Para Eta, será además la oportunidad de trasladar su experiencia y conocimiento a la máxima exigencia competitiva, en un escenario que ya forma parte de la historia de la Bundesliga.