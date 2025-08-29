La decisión de la FIFA tras la agresión de Luis Enrique a João Pedro

Rebobinemos. El Chelsea arrolló sin piedad alguna a un París Saint-Germain que ni las vio venir en la final del Mundial de Clubes disputada en el MetLife Stadium de Nueva York. Enzo Maresca jugó sus cartas a la perfección, le ganó la partida a Luis Enrique en la pizarra y su equipo se coronó campeón del mundo. Hasta aquí, todo correcto. Sin embargo, se produjo una tangana final que estropeó todo lo anterior. Y es que saltaron chispas entre el flamante fichaje 'blue', João Pedro, y Luis Enrique, que perdió los papeles tras el pitido final de Alireza Faghani.

Por lo visto, Donnarumma lo originó todo. Se acercó rápidamente a por un futbolista 'blue' cuando se cruzó con el ex del Brighton. Discutieron y, mientras Achraf hacía gestos de que hablaba mucho, entró Lucho al trapo. Un tira y afloja, siendo sujetado por Kimpembe, que terminó con una bofetada del técnico a João Pedro.

El técnico asturiano lamentó inmediatamente lo sucedido con el delantero brasileño, así captaron las cámaras de 'DAZN' sus palabras al resto de su cuerpo técnico: "Soy tonto. Está así parado, me empuja, le toco y se tira", narraba sobre la secuencia que dio la vuelta al mundo. Se pudo apreciar perfectamente como se encaró con el brasileño, le buscó el cuello y terminó golpeándole en el rostro.

"Yo intento separar a los jugadores, hay tensión. Deberíamos haber evitado todos que la situación fuera a mayores", aclaró más tarde en rueda de prensa. "Hay empujones por parte de todos, fruto de la tensión del partido. He visto a Maresca empujar jugadores, que le empujen. Son situaciones que deberíamos evitar entre todos. Lo que he hecho ha sido separar a los jugadores", sentenció.

Un asunto peliagudo. Pues Luis Enrique se enfrentaba a una más posible sanción. La Comisión Disciplinaria de la FIFA le abrió un expediente disciplinario tras lo ocurrido en el MetLife Stadium. Pero, si nada se tuerce, el técnico asturiano no será sancionado.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA no remitió su caso a ningún organismo, ni a la UEFA ni a la Ligue 1. Así, el acto de Luis Enrique no tendrá consecuencia alguna. Joao Neves tiró del pelo a Cucurella y fue expulsado con roja directa por Alireza Faghani. Además, fue sancionado dos encuentros y se perdió la Supercopa de Europa y la primera jornada de la Ligue 1 contra el Nantes.

La agresión, de hecho, no fue remitida a la Comisión, que no citó a Luis Enrique para que expusiera las alegaciones correspondientes antes de determinar una posible sanción.

Luis Enrique se exponía a una sanción deportiva y a una multa económica por su agresión a João Pedro. Un gesto que dio la vuelta al mundo pero que quedará en indulto. El Paris Saint-Germain tampoco tiene noticias frescas y da el asunto por olvidado.