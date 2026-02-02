Decepción total con Upamecano: "Estoy consternado"

El futuro de Dayot Upamecano se ha convertido en el gran culebrón del mercado de invierno. El central del Bayern Múnich no ha renovado su contrato, que expira el próximo 30 de junio, y varios gigantes europeos como Real Madrid o Liverpool siguen muy atentos a su situación para incorporarlo a coste cero. A sus 27 años, el internacional francés, con un valor de mercado de 70 millones de euros según Transfermarkt, representa una oportunidad estratégica difícil de dejar pasar.

El Bayern, consciente del interés que despierta su defensor, decidió dar un paso adelante en las negociaciones. Conociendo que tanto el jugador como su familia se sienten cómodos en Múnich, el club bávaro puso sobre la mesa una potente oferta de renovación con fecha límite: el domingo 1 de febrero.

Según informó 'BILD', la propuesta incluía un salario anual de 20 millones de euros brutos, un bono de firma de otros 20 millones y una cláusula de rescisión de 65 millones de euros válida hasta 2027. Sin embargo, lejos de cerrar el acuerdo, Upamecano no aceptó la oferta, y en el club consideran que el principal obstáculo está en sus agentes.

El presidente Hoeness, "consternado"

Las declaraciones de Uli Hoeness, presidente del FC Bayern, reflejan la preocupación interna: “Me alegraría enormemente que Dayot Upamecano decidiera quedarse. Sé que él y su familia están muy cómodos en Múnich, pero temo que sus agentes hagan todo lo posible para convencerlo de irse”, confesó con sinceridad.

Noticias relacionadas

Upamecano celebrando un gol / EFE

Upamecano llegó al Bayern en 2021, tras el pago de 40 millones de euros al RB Leipzig. Desde entonces ha disputado 118 partidos oficiales, alternando actuaciones dominantes con errores puntuales fruto de su estilo arriesgado. Su potencia física, velocidad y capacidad para anticipar lo convierten en un central de élite, por lo que una salida a coste cero supondría un duro golpe deportivo y económico para el Bayern.