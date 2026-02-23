Críticas a Sterling tras su estreno en el Feyenoord

Raheem Sterling, extremo derecho de 31 años, debutó con el Feyenoord nueve meses después de su último partido. La última aparición del extremo inglés fue con el Arsenal, en calidad de cedido por el Chelsea, el 25 de mayo de la temporada 24/25 de la Premier League contra el Southampton (1-2), en la que jugó 63 minutos.

El jugador inglés se estrenó en la Eredivisie contra el Telstar luego de su paso por 4 de los 'Big Six' del fútbol inglés: Liverpool, Manchester City, Chelsea y Arsenal. El jugador de origen jamaicano, con 396 juegos en Premier a sus espaldas, disputó un partido después de 273 días inactivo. En el minuto 61 fue cuando entró el '19' del Feyenoord, con el partido 2-1 a favor y a falta de 30' para el pitido final.

¿Debut 'pobre' de Sterling?

La actuación de Sterling supo a poco para los hinchas del 'De Trots van Zuid'. El inglés se marchó sin disparar a puerta y tocando solo un balón dentro del área rival. Pese a completar 10 pases y ganar dos de los cuatro duelos que disputó, la actuación del inglés fue discreta: "Creo que se notaba principalmente que aún no está en forma. No se veía perfecto", dijo Kees Kwakman, exfutbolista profesional neerlandés, en 'ESPN'.

Sin embargo, Robin van Persie, el histórico jugador holandés, ahora entrenador de Sterling, apoyó al futbolista comentando que posee una "calidad excepcional", pero todavía no está listo para jugar los 90 minutos. A pesar de las críticas, el ex del City recicibió aplausos de parte de la afición y se mostró positivo: "Es bueno empezar tu primer partido con una victoria, creo que eso es lo más importante. [Con] los objetivos que perseguimos, ha sido un buen debut", comentó para 'ESPN'.

Una primera aparición con obstáculos

El debut tardó en llegar para el extremo por el problema burocrático del permiso de trabajo, pero van Persie 'movió los hilos' para llevar al equipo a Bélgica y conseguir que Sterling entrenase con sus nuevos compañeros. "Fue una gran introducción, una gran oportunidad para conocer a los chicos... Ahora se trata de encontrar un rendimiento constante y de alcanzar nuestros objetivos", dijó el inglés a 'ESPN'.

¿Irá el inglés al mundial?

Sterling ha disputado 82 partidos con la selección inglesa, contribuyendo con 20 'tantos'. La última vez que el habilidoso extremo jugó con Inglaterra fue en el Mundial de 2022, quién sabe si esta 'vida extra' consigue catapultarlo al del 2026. Tuchel, presente entrenador de la selección inglesa, trabajó con el delantero en el Chelsea de 2022: "Era el número uno absoluto para esa posición. Le di su nombre a Todd [Boehly] inmediatamente" dijo el seleccionador en su día.

El inglés está centrado en su actual club, que se consolida en la segunda posición de la Eredivisie, por debajo del PSV, y quiere asegurarse la clasificación para la Liga de Campeones: "No he hablado con él [Tuchel]. Sólo sigo jugando al fútbol, eso es lo más importante", explicó Sterling para 'ESPN'.